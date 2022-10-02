عاجل.. "صناعة الحبوب" لـ"المواطنين": مصر مؤمنة بسلع تكفي لمدة 8 أشهر

الاقتصاد
بوابة الفجر

بعثت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، برسالة طمأنة إلى المواطنين بشأن مخزون مصر الاستراتيجي من الحبوب، موضحة أنّ ما يشاع عن شحّ المعروض عارٍ تماما من الصحة، حيث تمتلك مصر مخزونا استراتيجيا كبيرا من الحبوب والمواد الغذائية، يكفي لسد احتياجات المواطنين، فضلا عن إنتاج الدولة الكبير من الأرز، كما أنّ جميع السلع والمواد الغذائية متوافرة في الأسواق، ولا يوجد سببا لحدوث أزمة، فمصر تؤمّن احتياجاتها من السلع الاستراتيجية، وتخطط لزيادة قدرة المخازن لاستيعاب أكبر عدد من السلع.
 

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وقال  مصدر بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أنّ ما يثار بشأن أزمة مرتقبة في المخزون الاستراتيجي لدى مصر من الحبوب مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، غرضها إثارة الرأي العام وإشاعة البلبلة، مشيرا إلى أنّه لا يوجد أي نقص في أي سلعة.

 

وأوضح المصدر، خلال تصريحات له، أن مصر لديها احتياطي كبير من الحبوب يكفي احتياجات المواطنين لأشهر كثيرة مقبلة، موضحا أنّ الدولة لديها مخزون ورصيد من القمح يكفي من 7 لـ8 أشهر، ومخزون مصر من الأرز يكفي لأكثر من عام، كما أنّ الإنتاج المحلي من الأرز يكفي ويزيد، ولا داعٍ للقلق.

 

وأضاف المصدر الذي فضّل عدم الإفصاح عن هويته، إلى أن مصر لديها مخزونا كبيرا من القمح في الموانئ، يتراوح بين 700 ألف حتى مليون طن، كما أنّ مصر لديها خطة طموحة لتوسيع وتطوير المخازن لزيادة قدرتها الاستيعابية، والحفاظ على المواد الغذائية لأطول فترة ممكنة طبقا لأحدث النظم والمواصفات العالمية للتخزين.

مصر

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