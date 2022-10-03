أسعار الذهب اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022.. توقعات بمعاودة الصعود

حافظت اسعار الذهب في مصربداية تعاملات اليوم على استقرارها بعد خسائر قوية شهدتها في التعاملات المسائية بقيمة وصلت إلى 5 جنيه للمتوسط لتهبط من مستويتها القياسية، متأثرة باستقرار سعر الدولار مقابل الجنيه، والركود في عمليات البيع الشراء، ولكن التوقعات تشير إلى إنه ا ستعاود الارتفاعات من جديد بعد صعود سعر الذهب العالمي.

الذهب في مصر يخسر 17 جنيه الاسبوع الماضي:

وكانت اسعار الذهب في مصر تعرض لخسائر بقيمة 17 جنيه على مدار تعاملات الاسبوع الماضي، ثم استكملت خسائرها بقيمة 5 جنيه في تعاملات الامس الاحد.

سعر عيار 21 يسجل 1100

وافتتحت اسعار الذهب اليوم 3 أكتوبر 2022 على استقرار، حيث سجل سعر عيار 234 نحو 1257 جنيه للجرام.

وسجل سعر عيار 21 نحو 1100 جنيه للجرام بعدما كان وصل إلى 1130 جنيه للجرام الاسبوع الماضي، وحقق سعر عيار 18 نحو 942 جنيه للجرام، وتراجع الجنيه الذهب إلى 8800 جنيه.

أسعار الذهب العالمية اليوم:

ارتفعت أسعار الذهب في افتتاح تعاملات الاسواق العالمية اليوم الاثنين بسبب ضعف الدولارـحيث زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 ف% إلى 1665.29 دولار للأوقية، ووارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب % إلى 1673.30 دولار.