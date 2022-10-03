عاجل.. عائق وحيد في صفقة انتقال الدينامو لنادي الزمالك

ترغب إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحت رئاسة المستشار مرتضى منصور، في التعاقد مع عمرو السيسي لاعب طلائع الجيش وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية

الزمالك يكثف جهوده من أجل التعاقد مع عمرو السيسي

وأكدت تقارير صحفية أن مسؤولو نادي الزمالك كثفوا جهودهم من أجل الحصول على خدمات اللاعب عمرو السيسي لاعب طلائع الجيش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عائق وحيد يمنع انتقال عمرو السيسي إلى نادي الزمالك

ويرغب عمرو السيسي في ارتداء تيشيرت الأبيض، وأكد لفريقه بأن رغبته هي اللعب لنادي الزمالك خلال الفترة القادمة، في حال السماح في رحيله

ويبقى العائق الوحيد هو تمسك طلائع الجيش ببقاء عمرو السيسي، ويرفض رحيله بشكل عام، لكن الزمالك يسعى للوصول إلى اتفاق مناسب لإنجاز الصفقة، وخاصة عقب ما صرح اللاعب برغبته في الانتقال لنادي الزمالك.

الجدير بالذكر أن إدارة نادي الزمالك ترغب في إبرام صفقات قوية خلال الفترة القادمة، وذلك لمواصلة التألق على المستوى المحلي، والظفر بلقب بطولة الدوري المصري.