بالصور مكاتب البريد تشهد اقبالًا كبيرًا على شراء كراسات شروط الإسكان الاجتماعي " سكن كل المصريين ٣ "

قال عبده علوان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لشئون المناطق، إن مكاتب البريد شهدت اقبالًا كبيرًا على شراء كراسات شروط مشروع سكن لكل المصريين (٣)، وذلك خلال اليوم الأول من بدء بيع الكراسات لكافة المواطنين بعد انقضاء الأسبوع الأول المخصص لبيع الكراسات لذوي الهمم، وذلك بالمكاتب التي تقع في النطاق الجغرافي لمحافظات مشروع الإعلان والبالغ عددها 23 محافظة.

وأوضح عبده علوان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن كراسات الشروط موجودة بوفرة بمكاتب البريد بجميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية ولا يعتد بأسبقية الشراء؛ لذا تناشد الهيئة جميع المواطنين بضرورة عدم التزاحم على مكاتب البريد؛ واستغلال ميزة استمرار العمل بالمكاتب لفترات مسائية.

وأشار عبده علوان إلى أن الهيئة خصصت غرفة عمليات مركزية لمتابعة حركة بيع الكراسات ودفع المقدمات على مستوى الجمهورية وفقًا لاحتياجات كل محافظة بهدف تسهيل عملية شراء الكراسات على المواطنين في جميع مكاتب البريد التي تقدم الخدمة والبالغ عددها ١٠٠٠ مكتب بريد منتشرين على مستوى الجمهورية، موضحًا أن الخدمة متاحة ومستمرة في المكاتب حتى موعد إنتهاء التقديم فى ٢٧ أكتوبر الجاري.