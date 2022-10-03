زيارتان استثنائيتان لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة 6 أكتوبر

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة يوم السادس من أكتوبر الجاري والاحتفال بالمولد النبوى الشريف لعام 1444 هجريًا، وحرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسيًا من خلال إتاحة الفرصة لهم لمشاركة ذويهم فى مختلف المناسبات تم التصريح (بزيارتين إستثنائيتين) لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 9/10/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 9/11/2022، ولا تحتسبا الزيارتين المشار إليهما ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف زيارتان استثنانيتان مركز الاصلاح والتاهيل

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