أسعار الذهب اليوم الاثنين 3 -10-2022 في الأسواق المصرية

أسعار الذهب، يعتبر المعدن الأصفر من أهم المعادن لدى الكثيرين، من يحرصون على ادخاره وتحقيق ربح مضمون منه، أو لمن يهدون به الأحبة فهو السلعة القيمة التي تعبر عن الحب والتقدير، بين الأهل والأحبة والأصدقاء.

أسعار الذهب

وتعتلي أسعار الذهب مكانة كبيرة بين الكثير من الأشخاص، ما يدفعهم إلى البحث بشكل يومي عنها، من أجل معرفة أسعاره في الأسواق المحلية والعالمية لكافة الأعيرة وعلى رأسها عيار 21.

أسعار الذهب اليوم

وسجلت أسعار الذهب استقرارا ملحوظا في مستهل تعاملات اليوم الإثنين الموافق الثالث من أكتوبر 2022، في الأسواق نتيجة لاستقرار الأسواق العالمية، بعد أن سجل سعر المعدن الأصفر ارتفاعا في فترة سابقة بالأسواق العالمية.

وتقدم بوابة الفجر لروادها الكرام أسعار الذهب اليوم بمختلف الأعيرة في الصفوف التالية:

أسعار الذهب عيار 24

وسجلت أسعار الذهب عيار 24، الأكثر انتشارًا في دول الخليج، نحو 1276 جنيهًا للجرام.

أسعار الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا وانتشارًا في مصر ومدن الصعيد، نحو 1117 جنيهًا للجرام.

أسعار الذهب عيار 18

ووصل سعر الذهب عيار 18، الأكثر انتشارًا في مدن الوجه البحري، إلى 957 جنيهًا للجرام.

أسعار الجنيه الذهب

وسجلت أسعار الجنيه الذهب اليوم الاثنين الموافق الثالث من أكتوبر 2022، وزن 8 جرامات من عيار 21 في مصر اليوم إلى مستوى 8936 جنيهًا.

أسعار الذهب في السواق

ومن المتوقع أن تشهد أسواق الذهب تطورات متسارعة ومستمرة فى الأيام المقبلة، وسط ترقب مجموعة من التقارير ويأتى فى مقدمتها صدور تقرير الإنتاج الصناعى باليابان، ثم إعلان الصين عن مؤشر مديرى المشتريات.