ضبط أخطر تشكيل عصابي لسرقتهم الكابلات الكهربائية بالطرق العامة فى أسوان

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عناصر تشكيل عصابى بأسوان لقيامهم بسرقة الكابلات الكهربائية بالطرق العامة وإعادة بيعهاوضُبط بمسكن أحدهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

تقطيع كابلات الكهرباء

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان قيام (عدد 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة أسوان) بتقطيع كابلات الكهرباء وإشعال النيران بها لإستخلاص خام الألومنيوم منها وذلك بمدق ترابى بدائرة مركز شرطة نصر النوبة.



القبض على تشكيل عصابى

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (سيارة قيادة أحدهم "مُبلغ بسرقتها"- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- 1700 متر من أسلاك الكهرباء- دراجة نارية "تروسيكل دون لوحات معدنية"- الأدوات المستخدمة فـى تقطيع الكابلات- كمية من مخدر الشابو).

اعترافات المتهمين

بمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بسرقة تلك الكابلات من إحدى الطرق بدائرة مركز شرطة نصر النوبة وحيازتهم للسلاح النارى والذخيرة بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى والمادة المخدرة بقصد التعاطى، كما أضاف أحد المتهمين إمتلاكه لورشة حدادة كائنة بدائرة ذات المركز يستخدمها فـى تصنيع الأسلحة محلية الصنع، وبإستهداف الورشة أمكن ضبط (17ماسورة حديدية - 2هيكل بندقية خرطوش- 2 هيكل فرد خرطوش - 2 خزينة بندقية خرطوش – 13 "تتك" فرد خرطوش – 5 مقبض بندقية خرطوش - أدوات التصنيع)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.