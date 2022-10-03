سعر الدولار اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 بالبنوك العاملة في مصر

سعر الدولار، ترتبط العديد من الخدمات والسلع الاستراتيجية المقدمة للمواطنين بسعر العملة الأمريكية الخضراء، حيث أن أي ارتفاع لها أمام الجنيه المصري ينتج عنه ارتفاع في المزيد من الأسعار.

سعر الدولار اليوم

وتابع المصريون في الآونة الأخيرة سعر الدولار بشكل يومي نظرا للاضطراب الذي شهده الجنيه المصري أمامه، حيث سجل الدولار نحو 19.59 في أعلى مستوى له عبر التاريخ.

سعر الدولار اليوم الاثنين

وسجل سعر صرف الدولار اليوم الإثنين الموافق 3 أكتوبر 2022 في غالبية البنوك الحكومية والخاصة العاملة بجمهورية مصر العربية أعلى سعر له عند مستوى 19.56 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع، وأقل سعر لصرف الدولار عند مستوى 19.46 جنيه للشراء، 19.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

ووصل سعر الدولار فى البنك المركزى المصري اليوم الاثنين الموافق الثالث من أكتوبر 2022 إلى 19.50 جنيه للشراء، 19.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار اليوم الاثنين في البنك الأهلي المصري إلى 19.51 جنيه للشراء، 19.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

وفيما يتعلق بسعر الدولار في بنك مصر فقد سجل 19.51 جنيه للشراء، 19.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى 19.54 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى: 19.53 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

ووصل سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى إلى 19.56 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاثنين 3 -10- 2022 في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 19.51 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

كما سجل سعر الدولار في بنك QNB الأهلي 19.52 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وحقق سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني 19.49 جنيه للشراء. 19.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاثنين في البنك المصري لتنمية الصادرات

كما سجل سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات 19.51 جنيه للشراء، 19.56 جنيه للبيع.