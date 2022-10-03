القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكينشاسا الكونغولي في بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد

يخوض فريق الأهلي لكرة اليد مواجهة صعبة مساء اليوم الاثنين أمام نظيره كينشاسا الكونغولي في بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد في النسخة 43.

ويواجه الأهلي نظيره جى إس كى الكونغولي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

من المقرر أن تبث بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد في نسختها الـ43 عبر قناة الوطنية التونسية.

ويقع تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات (10779) أفقي، بينما ترددها على القمر الصناعي عرب سات (12073) أفقي.

موعد بطولة كأس إفريقيا لكرة اليد

تقام بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد بمشاركة 10 فرق، منها 6 أندية عربية.مقسمة إلى مجموعتين.

موعد بطولة إفريقيا لكرة اليد هو الفترة من 30 سبتمبر الحالي إلى 9 أكتوبر أول المقبل.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية رفقة كل من الترجي التونسي وكينشاسا الكونغولي وفلاورز البنيني ووفاق عين توتة الجزائري.