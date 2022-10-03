الكهرباء توقع عقدا مع "الماكو" لتوريد 8 محولات جهد

قالت وزارة الكهرباء، إنها وقعت عقد بالأمر المباشر مع شركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية ( الماكو ) لتوريد والإشراف على التركيب والإختبارات لعدد ( 8 ) محولات جهد 66/22-11 ك.ف سعة 40م.ف.أ ( حزمة أ )،التابعة لمناطق كهرباء ( القاهرة - الأسكندرية وغرب الدلتا - القناة – ومصر الوسطى )

واشارة الوزارة، إلى أن تبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع حوالى 95 مليون جنيه مصري، بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى (5) شهور لكل مسار تبدأ من تاريخ توقيع عقد الأمر المباشر.

وأكدت، إنه ياتي ذلك في اطار الجهود المبذولة لتحقيق الرؤية السياسية للمشروعات التنموية ومتطلباتها من توفير التغذية الكهربية ومجابهة زيادة الاحمال وتماشيا مع رؤية الدولة المصرية لدعم وتوطين الصناعة المحلية