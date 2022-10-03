شاهدها الآن مباراة الزمالك وفاب الكاميروني في بطولة إفريقيا لكرة اليد مباشر اليوم الإثنين على هذه القناة المفتوحة مجانًا

يخوض فريق الزمالك مواجهة صعبة أمام نظيره فاب الكاميروني في بطولة إفريقيا لكرة القدم للأندية والمقامة حاليًا في الفترة ما بين 30 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر الحالي في تونس.

وتحتضن مدينة الحمامات التونسية، منافسات النسخة الحالية رقم 43 من بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد والتي يشارك فيها من مصر الأهلي والزمالك سويًا.

موعد مباراة الزمالك وفاب الكاميروني في بطولة إفريقيا لكرة اليد

يستعد فريق الزمالك المصري لخوض ثالث مبارياته في بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد 2022، وذلك أمام فاب الكاميروني



تقام مباراة الزمالك وفاب مساء يوم الإثنين 3 أكتوبر الجاري، في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات الزمالك في بطولة إفريقيا

تبث بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد في نسختها الـ43 عبر حساب الاتحاد الأفريقي لكرة اليد الرسمي على موقع "فيسبوك".

وكان الزمالك حقق فوزًا كبيرًا على فريق ريد ستار الإيفواري، بنتيجة 40-17 ثم حقق ثاني انتصاراته في البطولة بالفوز على مولودية الجزائر 34-25، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الأولى.

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