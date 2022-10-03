سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي من أهم الموضوعات التي يتم البحث عنها بشكل يومي، من قبل المواطنين، إذ تعتبر المملكة العربية السعودية من أكثر الدول التي بها عمالة مصرية كثيفة، ما يدفعهم وذويهم للبحث عن سعر العملة.

سعر الريال السعودي اليوم

وتشهد المملكة السعودية عددا كبيرا من المصريين العاملين على أرضها، حيث يتقاضون راتبهم بالريال السعودي، ما يعطي أهمية للبحث عن سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي البنك المركزي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين الموافق الثالث من أكتوبر 2022، تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصري في مستهل التعاملات المصرفية بالبنوك، حيث سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 5.18 جنيه لعمليات الشراء و5.21 جنيه لعمليات البيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكوا

ووصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول لـ 5.16 جنيه للشراء و5.22 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك مصر نحو 5.17 جنيه للشراء و5.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الإفريقي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل العملة المصرية في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 5.06 جنيه للشراء و5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في البنك الأهلي

وبلغ صرف الريال في البنك الأهلي المصري، فقد سجل اليوم نحو 5.17 جنيه للشراء و5.20 جنيه للبيع، جدير بالذكر، أن البنك الأهلي المصري من أشهر البنوك الحكومية العاملة في مصر.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

ووصل سعر صرف الريال اليوم في بنك قناة السويس لـ5.16 جنيه لعمليات الشراء و5.21 جنيه لعمليات البيع، فيما سجل الريال اليوم في بنك سايب نحو 5.11 جنيه للشراء و5.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي والعمالة المصرية

وتعتمد السعودية على العمالة المصرية في مختلف المهن والصناعات، حيث تحتل المملكة المرتبة الأولى بين الدول العربية التي تشغل المصريين لديها، حيث يبلغ عدد المصريين في السعودية نحو 2.9 مليون شخص لتحتل صدارة الدول العربية التي تستضيف العمال المصريين.