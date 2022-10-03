"الفجر" ترصد جولة تفقدية لرئيس جامعة حلوان داخل الحرم الجامعي

قام رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل بالقيام بجولة تفقدية داخل الجامعة للاطمئنان علي الطلاب وانتظام العام الدراسي وقامت الفجر برصده اثناء قيامه بجولة تفقدية داخل الجامعة والطرق



قال رئيس الجامعة الدكتور السيد قنديل في تصريحات صحفية إنه قام بوضع خطة تطوير متكاملة تستند علي أسس علمية، ووفق إستراتيجية التطوير المستمرة بالجامعة، لتطوير كافة الخدمات ومتطلبات الطلاب بالحرم الجامعي بما يضاهي الجامعات العالمية وجامعات الجيل الرابع.

وأكد أن الجامعة ستعمل على إعادة التنسيق الجمالي، وتجهيز عدد من المساحات الخضراء والحدائق بالشكل الذي يراعى فيها البعد الجمالي والحضاري، لتكون أماكن مميزة للانتظار ومناخ مناسب لاستذكار الطلاب في إطار توجه الجامعة لتطبيق منظومة الحرم الجامعي الذكي.

كما قام الدكتور سيد قنديل بزيارة تفقدية لكليات الجامعة والمدرجات ووجه رئيس الجامعة برفع كفاءتها، تزامنًا مع بداية الدراسة، كما تفقد القاعات الدراسية، مشيرًا إلى أن هذه الجولات تهدف لتحسين الأداء وتطويره في أروقة وأقسام كليات الجامعة وللاطلاع عن كثب عن الية سير الاعمال اليومية في الكليات والمدرجات لتكون جاهزة في العام الجامعي الجديد لاستقبال الطلاب.

كذلك تفقد سيادته مجمع الفنون والثقافة الذي يعد صرحا ثقافيا وفنيا متميزًا وأفتحه عبر الفيديو كونفرانس الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما أجري رئيس الجامعة زيارة تفقدية لجامعة حلوان الأهلية للاطمئنان على انتهاء أعمال الإنشاءات والتجهيزات ومعدلات سرعة التنفيذ وفقًا للتوقيت المحدد استعدادًا لبدء الدراسة بها العام الجامعي الجديد في اكتوبر الحالي.

وشدد رئيس الجامعة أن الجامعة حريصة على إنجاز جميع الأعمال بكفاءة وجودة عالية في جامعة حلوان الأهلية، في ظل حرص القيادة السياسية على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات في الموعد المحدد لها.