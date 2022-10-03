اتحاد البنوك: قريبا بنك عالمي يفتتح فرع في مصر

أعلن محمد الاتربي رئيس اتحاد بنوك مصر وبنك مصر، أن من المقرر أن يشهد القطاع المصرفي المصري استثمارات جديدة بفتح بنك ستاندرد تشارترد فرع له فى مصر.

وجاءت تصريحات" الأتربي" على هامش منتدى الأعمال المصري الكويتي اليوم الاثنين بحضور 45 شركة ورجل الأعمال الكويتي بحضور وزير المالية محمد معيط، ووزير الصناعة أحمد سمير.

واضاف الاتربي، ان افتتاح بنك ستاندرد تشارترد يدل على قوة ومتانة الاقتصاد المصري، وجذبة الاستثمارات العالمية.

وكان نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم أعلن في بداية العام حصول بنك ستاندرد تشارترد على رخصة من البنك المركزي لفتح فرع في مصر لاول مرة.

واشار الاتربي إلى أن هناك 3 بنوك كويتية تعمل في مصر، كما متلكون حصة 50% غب البنك العربي الافريقي في البنك العربي الأفريقي.

من جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تفتح أبوابها للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية بما فيها الاستثمارات الكويتية، وذلك بإرادة سياسية قوية داعمة ومحفزة للقطاع الخاص، خاصة أننا نمتلك مقومات القدرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية فى شتى القطاعات، بما فى ذلك البنية التحتية المتطورة، ولدينا فرص واعدة باقتصاد بات أكثر تنوعًا وشمولًا، ويستطيع تجاوز الصدمات العالمية، حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦،٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، فى يونيه ٢٠٢٢، وحققنا فائضًا أوليًا للعام الخامس على التوالي بنسبة ١،٣٪ من الناتج المحلي بدلًا من عجز أولى استمر لأكثر من ٢٠ عامًا، وبلغ نحو ٣،٩٪ في العام المالي ٢٠١٣/ ٢٠١٤، بينما تراجع عجز الموازنة من ١٣٪ في العام المالي ٢٠١٢/ ٢٠١٣ إلى ٦،١٪، كما استطعنا خفض معدل الدين من ١٠٣٪ في يونيه ٢٠١٦، إلى ٨٧،٢٪ بنهاية العام المالي الماضي، على نحو يعكس نجاح الحكومة في توجيه التمويلات التنموية إلى استثمارات حقيقية، ومشروعات ومبادرات ذات جدوى أسهمت في تحسين البنية التحتية بشكل غير مسبوق يُساعد في دفع النشاط الاقتصادي، ويؤدي إلى توفير فرص العمل