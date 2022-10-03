عاجل.." الجنيه" يسجل أكبر انخفاض يومي أمام "الدولار" في عهد "حسن عبدالله"

قام عدد من البنوك المصرية، اليوم الاثنين، برفع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بقيمة 8 قروش هو أكبر انخفاض يومي تشهده قيمة الجنيه مقابل الدولار منذ تولي محافظ البنك المركزي الجديد حسن عبدالله رئاسة البنك المركزي؛ ليصبح قريبا من مستويات 20 جنيه التى من المتوقع ان تكون القيمة العادلة له أدني تلك المستويات.

ارتفاع 8قروش في قيمة الدولار بالبنوك اليوم:

وخفض البنك الاهلي المصري سعر صرف الجنيه في تعاملات اليوم، إلى مستويات 19.59 جنيه للشراء و19.65 جنيه للبيع، مقابل 19.51 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع الامس.

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه ايضا في بنك العربي الافريقي إلى 19.59 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع، وزاد سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 19.57 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع.

الدولار يواصل تسجيل مستويات قياسية:

وانخفضت قيمة الجنيه في بنك الإسكندرية إلى 19.62 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع، وزاد سعر الدولار في المصرف المتحد إلى 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.

وبهذا يواصل الدولار تسجيل اعلي مستوياتها على الاطلاق بالبنوك، بعدما سبق وان كسر أعلى مستوى وصل إليه في ديسمبر 2016 البالغة 19.56 جنيه، وسط مواصلة البنك المركزي سياسته لخفض قيمة العملة الأجنبية تدريجيا، ووعود بإنهاء أزمة الاستيراد خلال شهرين.