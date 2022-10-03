بمناسبة اليوم العالمى لكبار السن.. الداخلية تُطلق مبادرة "رَد الجميل" وتوزع هدايا بدور المسنين

حوادث
جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

أطلقت وزارة الداخلية مبادرة "رد الجميل"، حيث تم تنظيم زيارات لكبار السن نزلاء دور الرعاية والمستشفيات بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لمشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة وتوزيع الهدايا العينية عليهم، وذلك بمصاحبة قوافل طبية من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية لتوقيع الكشف الطبى عليهم وصرف الأدوية لهم.

 

تأتى تلك المبادرة فى إطار تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

 

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية ومشاركة المواطنين الإحتفال بمختلف المناسبات واستمرارا لجهود الوزارة نحو مواصلة مسيرتها فى رعاية وخدمة الفئات الأولى بالرعاية لا سيما كبار السن بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين وبمناسبة الاحتفال بـ "اليوم العالمى لكبار السن".

مبادرة رد الجميل الداخلية بدورالمسنيين

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