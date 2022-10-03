عاجل..32 قرشًا تفصل "الدولار "عن مستويات الـ 20 جنيه بالبنك المركزي

سجل الدولار الأمريكي ارتفاعات قوية مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 بقيمة 8 قروش، وهي أسرع وتيرة ارتفاعات يشهدها في عهد محافظ البنك المركزي الجديد حسن عبدالله، لتفصله بذلك نحو 32 قرشًا عن مستويات 20 جنيه التى يتوقع بنوك الاستثمار أن تكون القيمة العادلة له أدنها.

وإنه ي الدولار تعاملات اليوم بالبنك المركزي عند اعلي مستويات على الاطلاق19.57 جنيه للشراء و19.68 جنيه للبيع أمام الجنيه، منخفضا بقيمة 8 قروش عن تعاملات الامس التى سجل فيها مستويات 19.49 جنيه للشراء و19.60 جنيه للبيع.

أعلي وتيرة انخفاض يومية للجنيه مقابل الدولار:

وجاء الانخفاض القوي في سعر الدولار وباعلي قيمة منذ تولي حسن عبدالله رئاسة البنك المركزي حيث كانت تتراوح الانخفاضات اليومية بين قرشا إلى 5 قروش، في الوقت الذي يسعى فيه لإنهاء ازمة توقف الاستيراد خلال شهرين.

وارتفع سعر الدولار عقب قيام البنك المركزي بزيادته، في البنك الاهلي ومصر بنفس القيمة ليصل إلى 19. 59 جنيه للشراء و19.65 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك بختام تعاملات اليوم الاثنين:

وارتفع سعر الدولار إلى مستويات 19.61 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع بالبنك التجاري الدولي، وزاد سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 19.57 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع.

ورفع بنك اتش اس بي سي سعر الدولار إلى 19.57 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع، ورفع بنك الاسكندرية سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم إلى 19.62 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع.

استمرار ارتفاع الدولار :

ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة تراجع قيمة الجنيه إلى مستويات العادلة التي رجح كثير من البنوك أن تدور حول مستويات 20 إلى 23 جنيه، خاصة مع اقتراب توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.

وتوقع بنك كريدي سويس أن تصل قيمة الجنيه أمام الدولار إلى 22 جنيه، وبينما توقع بنك زيلا كابيتال ان يسجل مستويات بين 21 إلى 22 جنيه.

وكان البنك المركزي قرر عدم رفع أسعار الفائدة على الجنيه في اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخيرة؛ لتستقر عند 11.25% على الايداع و12.25% على الإقراض، مع رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى 18% للسيطرة على التضخم.