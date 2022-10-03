وفاة طالبة حاولت تسلق سور بمدرسة في العجوزة.. ومحافظة الجيزة تصدر بيانا عاجلا

أخبار مصر
أرشيفية
أرشيفية

قال بيان صادر عن محافظة الجيزة، إنه تم إبلاغها بسقوط إحدى التلميذات وتدعى منة تامر فراج، 8 سنوات بمدرسة سيد الشهداء بميت عقبة التابعة لإدارة العجوزة التعليمية من الدور الثالث بالمدرسة مما أدى إلى وفاتها عقب وصولها للمستشفى.

مغافلة مدرس الفصل

وأوضح البيان الصحفي، أنه تبين من الفحص المبدئي قيام الطالبة المذكورة بمغافلة مدرس الفصل عقب مطالبتها بحضور والدتها لأخذها من المدرسة وتسلقها سور الدور الثالث وسقوطها.

 

وأكمل البيان: وعلى ضوء ذلك قرر محافظ الجيزة إيقاف كل من مدير المدرسة ومشرف الدور ومدرس الفصل عن العمل لمدة ثلاث شهور مع إحالة الواقعة للنيابة العامة والإدارية لاتخاذ شئونها.

وتابع البيان: تأسف محافظة الجيزة أشد الأسف عن حدوث الواقعة، ونتقدم بخالص العزاء لأسرة الطالبة المتوافاة، وأن المحافظ وحجه بتقديم كافة أوجه الدعم لأسرتها.​
 

محافظة الجيزة سقوط إحدى التلميذات وفاة طالبة إدارة العجوزة التعليمية

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