حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا في مدن ومحافظات مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم لاثنين الموافق الثالث من أكتوبر 2022، عن حالة الطقس ودرجات الحرارةالمتوقعة غدًا الثلاثاء، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء، انخفاضا آخر، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا

وأشارت الأرصاد الجوية إلى حالة الطقس ودرجات الحرارة تميل على السواحل الشمالية، وترتفع على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تعتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وتميل للارتفاع والرطوبة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بيان حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا

وأوضحت الهيئة، أن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا تشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، وفرص أمطار خفيفة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الثلاثاء

القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة.

الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23 درجة.

مطروح العظمى 27 درجة والصغرى 23 درجة.

سوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة.

قنا العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.

أسوان العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.