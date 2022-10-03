ننشر طرق دفع مصاريف المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2022- 2023

تزامنا مع اليوم الأول في العام الدراسي الجديد 2022- 2023، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طرق دفع مصاريف المدارس الحكومية، حيث ستتم عملية الدفع الإلكتروني من خلال كود فوري، وعلى أولياء الأمور تحديد طريقة الدفع، إما عن طريق التقسيط، أو الدفع لكامل المصاريف.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، طرق دفع مصاريف المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2022- 2023، وهي على النحو التالي:-

طرق دفع مصاريف المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2022- 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، الكود الإليكتروني الخاص بخدمة فوري، لدفع مصاريف المدارس الحكومية.

- كود دفع المصاريف من خلال خدمة فوري الإليكترونية، دفعة واحدة، على رقم 666.

- كود دفع المصاريف من خلال خدمة فوري، بنظام الأقساط، على رقم 66609.

كما حددت وزارة التربية والتعليم، الموعد المحدد لدفع مصروفات المدارس الحكومية، والتي تم تخصيصها على ثلاثة أقساط كالتالي:

-القسط الأول يتم سداده بداية من اليوم.

-القسط الثاني يتم سداده في يناير المقبل 2023.

- القسط الثالث يتم سداده في مارس 2023.

مصروفات المدارس الحكومية

وفيما يتعلق بمصاريف المدارس لكافة المراحل، بداية من رياض الأطفال، وحتى الثانوية العامة، ومصروفات التعليم الفني، فقد حددتها الوزارة كما يلي:

- من مرحلة رياض الأطفال وصولا إلى الصف الخامس الابتدائي مبلغ 305 جنيهات.

- بداية من الصف السادس الابتدائي وصولا للصف الثالث الإعدادي مبلغ 205 جنيهات.

- 520 جنيها بالنسبة لمصاريف مرحلة الصف الأول الثانوي العام.

- مصروفات كلا من الصف الثاني والثالث الثانوي العام، تبلغ 505 جنيهات.

- 220 جنيها بالنسبة للصف الأول الثانوي الفني بأنظمته (3-5) سنوات.

- 205 جنيهات، باقي صفوف التعليم الفني بكل أنظمته (3-5) سنوات.