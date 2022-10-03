ماونتن فيو Mountain View التجمع الخامس.. تعرف على المقدم وتفاصيل السداد

ماونتن فيو Mountain View التجمع الخامس، هو صرح مميز قدمته شركة ماونتن فيو، حيث يتميز المكان بالرقس والرفاهية، فهو مشروع ضخم يذهل الجميعز

وشركة ماونتن فيو عملت على تنفيذ المشروع داخل أرقى مواقع في التجمع الخامس، حيث يقع بالقرب من المناطق الحيوية وعلى بعد دقائق بسيطة من الرحاب وخلال دقائق تجد نفسك في الجامعة الأمريكية.

ويتميز ماونتن فيو التجمع الخامس بوجود حمامات سباحة وملاعب للتنس وكرة القدم، بجانب العديد من المطاعم والكافيهات، فضلا عن خدمات أمن وحراسة، ومراكز طبية وصيدليات، وجراجات خاصة للسيارات، بالإضافة لـ مسطحات مائية صناعية،ووجود منطقة تجارية كبيرة، مع نادي اجتماعي، ومناطق خضراء متعددة.

تعرف على المقدم وتفاصيل السداد

وعن المقدم فيكون 10%، والتقسيط والسداد يكون حتى 9 سنوات، على مساحات مختلفة تبدأ من 115 متر وحتى 410 متر مربع، وبأسعار تبدأ من 2،600،000 جنية، كما يوجد مساحات تبدأ من 115 متر، وأسعار تبدأ من 2،600،000

أسعار ماونتن فيو التجمع الخامس

تم تخصيص مساحة 500 فدان من أجل تنفيذ كمبوند ماونتن فيو، وقد جاءت هذه المساحة الكبيرة من أجل توفير كافة الخدمات والمرافق داخل المشروع,

كما خصصت الشركة النسبة الأصغر من مساحة المشروع من أجل تنفيذ كافة المباني والوحدات السكنية التى جاءت بمساحات مختلفة تبدأ من 115 متر وحتى 410 متر مربع، وبأسعار تبدأ من 2،600،000 جنية، كما يوجد مساحات تبدأ من: 115 متر، وأسعار تبدأ من 2،600،000

تفاصيل حول شركة ماونتن فيو

وتعتبر شركة ماونتن فيو للتنمية العقارية من أكبر الشركات العقارية وقد دخلت بشراكة مع وزارة الإسكان للقيام بهذا المشروع الضخم، ولديها العديد من المشروعات الناجحة.

أهم مشروعات شركة ماونتن فيو

1- ماونتن فيو 1 التجمع أبرز مشاريع ماونتن فيو التجمع الخامس.

2- ماونتن فيو 2 التجمع.

3- اكزيكتيف ريزيدنس.

4- ماونتن فيو هايد بارك.

5- اي سيتي اكتوبر.

6- اكتوبر بارك.

7- تشيل أوت بارك.

8- جيزه بلاتو.

9- ماونتن فيو السخنة 1.

10- ماونتن فيو السخنة 2.

11- ماونتن فيو Diplomats رأس الحكمة.

12- منتجع ماونتن فيو رأس الحكمة.

13- ماونتن فيو رأس الحكمة رودس.

التواصل والاستفسار

ولمزيد من التفاصيل والاستفسارات يمكن ارسال رسالة على

الواتساب من خلال الرابط التالي:

‏https://wa.me/+201555573307