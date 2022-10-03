هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم

وخسر رأس المال السوقي للبورصة نحو 877 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 680.499 مليار جنيه، وسط هبوط جماعي لمؤشراتها تحت ضغوط بيعية من قبل الاجانب والعرب.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط تداولات منخفضة،

وتراجع مؤشر "EGX30 الرئيسي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 9685 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1880 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "EGX70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 2193 نقطة، وهبط مؤشر "EGX100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 3115 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرون الاجانب لصافي بيع بيقيمة 150 مليون جنيه، وباع العرب بقيمة 55 مليون جنيه، بينما اشتري المستثمرون المصريين بقيمة 205 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي قيم التداولات نحو 4.1 مليار جنيه بالتداول على 512 مليون ورقه مالية من خلال تنفيذ 38 الف عمليه.