تاريخ تأسيس ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري واسم المؤسس

تعتبر شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، من الشركات المساهمة المصرية، وهي تابعة لمجموعة دار المعمار للهندسة، وتتمتع بتاريخ طويل في مجال الاستثمار والتطوير العقاري، منذ تأسيسها في عام 2005، وهي تصنف كواحدة من أكبر 5 شركات في القطاع العقاري المصري.

ونقدم بقرائنا ومتابعينا الكرام أبرز المعلومات عن شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري في السطور التالية:

تاريخ إنشاء ماونتن فيو والمؤسس

أنشئت شركة ماونتن فيو للاستثمار العقاري، في عام 2055على يد رجل الأعمال عمرو سليمان كإحدى شركات مجموعة دار المعمار للهندسة، لتبدأ مزاولة أنشطتها وأعمالها في 2006 بإطلاق أول مشروعاتها "ماونتن فيو 1 القاهرة الجديدة" وبدأت في تسليم وحدات المشروع عام 2010.

انطلاقة شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري

أطلقت شركة شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري مشروع "آى سيتى القاهرة الجديدة" بالشراكة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في 2016، ثم أطلقت مشروع ماونتن فيو اُي سيتي أكتوبر 2017 والذي شيد على مساحة 500 فدان.

إجمالي منشاريع ماونتن فيو

وصل إجمالي مشاريع ماونتن فيو في 2018 إلى 15 مشروعًا عقاريًا، وتمكنت من تسليم 10 مشاريع منهم كاملة للإعاشة، لتمنح جائزة Top Employer عن أفضل بيئة عمل في 2019، لتصبح أول شركة مصرية تمنح هذه الشهادة في قطاعى التطوير العقارى والهندسى.

عائدات شركة ماونتن فيو

وارتفع إجمالي عائدات شركة شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري من المبيعات إلى 6 مليار جنية في 2019، كما تخطي إجمالي عائدات الشركة من المبيعات 10 مليار جنية خلال عام 2020.

شراكات ماونتن فيو الكبيرة

وقعت شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري اتفاقية مع Delivering Happiness DH لإطلاقDH Egypt، تبعتها باتفاقية وقعتها مع شركة Callison RTKL من اجل تطبيق معايير ومفاهيم علم السعادة والتصميم في أماكن العمل داخل جميع مشاريع الشركة.

توقيع شراكة بين ماونتن فيو وهواوي

وشهد عام 2020 انطلاقة كبيرة لشركة ماونتن فيو بتوقيعها شراكة مع هواوي بهدف إدخال تكنولوجيا مراكز البيانات الجاهزة بمشاريعها بحجم استثمارات تخطى المليون دولار.

ماونتن فيو وإنتركونتيننتال

كما وقعت شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري شراكة جديدة مع مجموعة فنادق إنتركونتيننتال العام الماضي، للقيام بإدارة وتشغيل الشقق الفندقية في مشروع آى سيتى القاهرة الجديدة، ليصل إجمالي مبيعات الشركة خلال 2021 إلى 20 مليار جنيه.