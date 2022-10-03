استمرار تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين.. متاحة دون تحديد مهلة

يحرص موقع الفجر الإلكتروني دائما على توفير خدمة لمتابعيه لكي يطلعون من خلالها على تحديث بطاقات التموين، حيث يتم استمرار تحديث بيانات بطاقات التموين.

ومازالت وزارة التموين والتجارة الداخلية تواصل استقبال طلبات تحديث بيانات بطاقات التموين للمواطنين المقيدين على منظومة الدعم التمويني والراغبين في تسجيل رقم الموبايل على البطاقة، عن طريق الدخول عبر موقع دعم مصر، أو من خلال مكاتب التموين بمستوى محافظات الجمهورية.

تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين

كشف الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لشئون نظم المعلومات والتحول الرقمي، عن أن خدمة تسجيل رقم الموبايل متاحة دون تحديد مهلة، مشيرا إلى أنه متبقي 3 ملايين بطاقة تموينية مطلوب منها تسجيل رقم هاتف محمول مسجل باسم رب الأسرة، في الشركات الأربعة.

وشرط تسجيل الرقم لا بد أن يكون مسجلًا باسم صاحب البطاقة في شركة الاتصالات، ولم يسجل أصحابها رقم الموبايل حتى الآن،

وعن وقف البطاقات التموينية التي لم تسجل رقم الموبايل حتى الآن، أوضح أن هذا غير صحيح، في تصريحات صحفية، قائلا: «عدم تسجيل الرقم لا يؤدي إلى إيقاف البطاقة».

تحديث بيانات بطاقات التموين× 4 خطوات

ومن خلال موقع «دعم مصر» يتمكّن المواطن صاحب بطاقة التموين من تنفيذ عدة خطوات لإتمام تحديث البطاقة وربطها برقم الموبايل، باتباع الخطوات التالية:

1-الدخور على الموقع الرسمي من هنا (موقع دعم مصر)

2- كتابة رقم البطاقة التموبنية المكون من 12 رقم.

3- كتابة رقم الهاتف المحمول المسجل باسم رب الأسرة.

4- وبعذ ذلك؛ تظهر رسالة إلكترونية بقبول الرقم أورفضه.