تأجيل محاكمة 57 متهما بإعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 57 متهما من عناصر جماعة الإخوان والمتهمين فيها بإعداد مخطط متمثل في إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها؛ بهدف استمرار إدارتها لحراك الجماعة العدائي ضـد مؤسسات الدولة، وذلك لجلسة 22 أكتوبر الجاري للاطلاع والاستعداد للمرافعة.





صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية أحمد صبحي عباس.





وكشفت تحريات الأمن الوطني أن مخطط إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها؛ قائم على تلقي الأموال من قيادات الجماعة الهاربة خارج البلاد، وجمعها من أعضـائها بالداخل، وإنفاقها في دعم أعضـاء الجماعة المحبوسين على ذمة قضـايا إرهابية وذويهم؛ لضـمـان اسـتمرار ولائهم للجمـاعـة ومشـــاركتهم في حراكها المسلح.



كان قد أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بعد الاطلاع على الأوراق القضية رقم 4743 لسنة 2022 جنايـات الشروق والمقيدة برقم 333 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا وما تم فيها تحقيقات بإحالة المتهمين فيها للمحاكمة العاجلة.



وجاء أسماء المتهمين في القضية كالآتي:



محمود حسين أحمد حسين السن 75، أستاذ بكلية الهندسة "هارب" جامعة أسيوط، والسيد محمد نيازي السيد السـن 51، مهندس مدني حر "محبوس" وعبد الرحمن أحمـد محمـد السـن 66، مدرس بالمعاش، "محبوس" ومصطفی حسین محمد عمر عمارة "محبوس" السـن ٥٢، نائب مدير إنتاج شـركة أمريكانا ســابقا وحاليا بالمعاش، وهشام أمين حسن محمود - السـن 47، مدير حسـابـات بشـركة أريل "محبوس"، مصطفي أحمد محروس عبد العزيز السـن 60، رئيس قسـم الحســابـات بنقـابـة الأطباء البشـريين ســابقا وبالمعاش حاليا، "محبوس"، وبدر بدر محمد بدر خليفة "محبوس" السن ٦٢، صحفي، ومحمود السعيد أبو الفتوح عبد الرازق حركي/ سامي، شمس السـن 67، مدير عام المراقبة الليلية بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية بالسويس ســـابقا وحاليا بالمعاش، وعبد الله زين العابدين سليمان أبو عبية "محبوس" السن 64، مالك صيدلية الإيمان بدار السـلام.

كما ضمت أسماء المتهمين أيضا كل من عماد حامد عبد الرحمن عمران " محبوس " السـن 60، مهندس مدني حر، وعلي جمال الدين علي عبد المعطي خليفة "محبوس" السـن 49، مـدرس، وخالد أحمد عبد الفتاح عبد السلام علي السكري "محبوس" السـن 53، موظف بـاتـحـاد نقـابـات المهن الطبية، ومحمد عمار محمد عمار "محبوس" السن 53، شريك بشركة دعاية وإعلان، وعطية السيد السيد فياض "محبوس" السـن 56، مـدرس بكليـة الشريعة والقانون جامعة الأزهر ومحامي، وأحمد عبد الله عثمان عاكف "محبوس" السـن 67، محاسـب بشـركة النيل العامة للكباري ســابقا، وبالمعاش، ورزق عبـد الـتـواب رزق السـن 58، مهندس مدني، حواس "محبوس" ومحمد مصطفى محمد السيد الشاعر "محبوس" السـن 49، محاسـب وصـاحب حانوت لبيع الخضروات ومحمـد عبـد الكافي حمـد منصور "محبوس" السن 54، تاجر أدوات منزلية، وياسر إبراهيم خليل إبراهيم السـن 95، مـوجـه تـربـيـة اجتمـاعيـة بـإدارة كوم حمـادة التعليمـة، "محبوس" وصلاح الدين محمد علي محمد حماد السن 68 مدير عام مساعد قطاع المشروعات بشركه إسكندرية للبترول سابقا وبالمعاش حاليا " محبوس "، و إبراهيم علي ابراهيم سليم دارهوس السن 47 مدير مالي بشركه تري للصناعات الغذائيه" محبوس"، ومصطفى محمد مصطفى أبو طاحون السن 53 أستاذ مساعد بكلية الآداب جامعة المنوفية "محبوس"، وهاني شعبان علي حسنين السن 44 مالك حانوت للمقاولات" محبوس" ومحمـد محمـد عبد العليم معوض "محبوس" السـن 41، فني بشـركة العز لصناعة الصلب المسطح سابقا وسمسار عقارات حاليا، ونصر سعيد خليل الأنصاري السـن 64، نائب رئيس مجلس مدينة بني مزار، ومحمد السيد عبد الرحيم عبد الجليل "محبوس" السـن 51، مدرس، ومجدي قرني زايد طنطاوي "محبوس" السـن 53، رئيس قسـم التعليم الفني بإدارة أطسـا التعليمية، وعبد السميع عطا الله إسماعيل محمد إبراهيم "محبوس" السـن 49، مدرس ســـابقـًا وبـالمـعـاش حـاليـًا، وعبـد البـاقي محمود علي عبد الحكيم الكيال "هارب" السـن 61، موجـه بـالتربيـة والتعليم سابقا، ومحمد سعد محمد سید "محبوس" السن 55، وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحـاسـبـات قطـاع المنصـورة، وإبراهيم عراقي علي عراقي "محبوس " السـن 63، مدرس بكلية طب جامعة المنصـورة، وسامي أحمد الدسوقي علي "محبوس" السـن 53، مالك حانوت لبيع الحبوب، وشحات عبد الحليم إبراهيم السـن 47، مراقب أول أوبئة بالإدارة الصحية بكرداسـة.



وضمت الأسماء أيضًا كل من أحمد شوقي عبد الستار السـن 59، طبيب بيطري حر، وأحمد يسـر محمود أحمد السن 67، مأمور ضرائب سابقًا وبالمعاش حاليًا، أحمـد محمـد محمـد علي سبيع "محبوس" السن 45، صحفي، وأيمن صبحي عبده خاطر "هارب" السـن 44، مدرس، ومحمد السيد عبد الجواد "محبوس" السعداوي السـن 48، فني صيانة أجهزة حـاسـب آلي، وعبـد القـادر عبد القادر حجازي يوسف "محبوس" السن 60، طبيب بشري، وعلي عبد الله محمد الدريني تويج "محبوس" السن 30، مهندس زراعي حر، وعبد الحميد عبد الوهاب أحمد أبو خريبة "محبوس" السـن 56، موجـه بـالتربيـة والتعليم سابقا وبالمعاش حاليا، ومحمـد محمـد الســيـد أبو العنين "محبوس" السن 38، فني كمبيوتر، ومحمود محمد رزق الشامي "محبوس" السـن 56، محاسـب، وأحمد السيد محمد عميش "محبوس" السن 45، مالك حانوت حواسب آلية، ومصطفى فهمي طلبة حسن "هارب" السـن 68، طبيب، وجودة محمد عبد الرحمن محمد حربي "محبوس" السن 50، مدرس، وعماد علي محمد صديق "محبوس" السن 57، صيدلي حر، وعبد الله حسـن محمـد الزهوي "محبوس" السـن 66، موظف بشــون العاملين بـإدارة الشـبـاب والرياضة بمركز فاقوس سابقًا وبـالـمـعـاش حـاليـًا.



كما شملت الأسماء كل من وليد صابر علي حسن عيد "محبوس" السن 39، مترجم بجهاز شئون البيئة بوزارة البيئة، وهشـام صـابر علي حسـن محبوس" السـن ۳۲، معماري بمكتـب هندسي، وعمـار محمد أنور محمـد مدين السـن 48، مدير مالي وإداري بمسـتـشـفى طامية المركزي، "محبوس"، وعـبـد الـراضـي عوض العارف عوض "محبوس" السـن 64، مدرس ســـابقـًا وبالمعاش حاليًا، وجمال جابر محمد مصطفى "محبوس" السـن ٤٢، مـالـك حـانوت للحدادة، ومحمد عبد اللطيف محمود سلیم "محبوس" السـن 33، إمام وخطيب بإدارة أوقاف بولاق الدكرور، وجـودة مـحـمـديـن جـودة محمدين "محبوس" السن 64، أمين مخزن بالشركة المصـرية للحراريات بأسـوان ســـــــابقـا، ومحمود عبد الله محمود عبد الله النجار "محبوس" السن 54، موظف بقصر الثقافة بسـوهاج سابقا، ومحمد عثمان أحمـد محمـد الشربيني "محبوس" السـن 65، عقيـد مـهنـدس بالمعاش.





ووجهت لهم النيابة العامة عدة تهم منها:



أولًا: المتهمون من الأول وحتى الحادي والثلاثين:

تولى كل منهم قيادة في جماعة إرهابية؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضـرار بالوحدة الوطنية والســلام الاجتماعي؛ بأن تولى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان؛ التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشـرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



ثانيا: المتهمون من الثاني والثلاثين وحتى الأخير:

انضموا إلى جماعة إرهابية؛ بأن انضموا إلى الجماعة موضـوع الاتهام الوارد بالبند أولًا، مع علمهم بأغراضـها ووســائلها في تحقيق تلك الأغراض؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



ثالثا: المتهمون من الرابع وحتى السادس، والتاسع، والعاشر، والثالث عشـر، والخامس عشر، والتاسع عشـر، والثالث والعشرين، والرابع والعشرين، والسابع والعشرين، والتاسع والعشرين، والثاني والخمسين، والسابع والخمسين أيضا:



ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين؛ بأن وفروا وجمعوا وحازوا ونقلوا أمولًا ومقارا ومعلومات للجماعة -موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا-؛ مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وأمدوا أعضـاء بها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



رابعا: المتهمون من الثاني وحتى الرابع والعشرين، ومن السـادس والعشرين وحتى الثامن والعشرين، ومن الثلاثين وحتى الثاني والثلاثين، ومن الرابع والثلاثين وحتى السادس والثلاثين، ومن الثامن والثلاثين وحتى الثاني والأربعين، والرابع والأربعين، والسادس والأربعين، ومن الثامن والأربعين وحتى الثاني والخمسين، والرابع والخمسين، والخامس والخمسين، والسابع والخمسين أيضا:





حازوا مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا، حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

