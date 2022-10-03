ننشر ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة الخامسة

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ترتيب الدوري السعودي
ترتيب الدوري السعودي

تصدر ترتيب الدوري السعودي مؤشرات بحث جوجل في مصر والوطن العربي، وذلك بعد انتهاء الجولة الخامسة، وسنقدم لكم فيما يلي ترتيب الدوري السعودي.

 

ترتيب الدوري السعودي

يتصدر نادي الشباب المركز الأول في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن السعودي"، برصيد 15 نقطة، عقب فوزه أمس الأحد، على مضيفه الفيحاء، بنتيجة هدفين مقابل هدف.

فيما جاء نادي الهلال السعودي، بالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 12 نقطة، بعد هزيمته أمام  فريق التعاون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب فيصل بن فهد الملز.

كما احتل الاتحاد السعودي، على المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 11 نقطة، بعدما فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء النصر مع ضيفه الاتحاد، في قمة مباريات المرحلة الخامسة لبطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن).

ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباريات أمس الأحد

موعد مباراة الهلال القادمة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

جدول ترتيب الدوري السعودي
 

  1. الشباب برصيد 15 نقطة.
  2. الهلال برصيد 12 نقطة.
  3. الاتحاد برصيد 11 نقطة.
  4. التعاون برصيد 11 نقطة.
  5. النصر برصيد 10 نقاط.
  6. اضمك برصيد 10 نقاط.
  7. الرائد برصيد 9 نقاط.
  8. الطائي برصيد 9 نقاط.
  9. الفتح برصيد 6 نقاط.
  10. الاتفاق برصيد 5 نقاط.
  11. الخليج برصيد 4 نقاط.
  12. الوحدة برصيد 4 نقاط.
  13. أبها برصيد 4 نقاط.
  14. الفيحاء برصيد نقطتين.
  15. العدالة برصيد نقطة واحدة.
  16. الباطن من دون نقاط.
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