ننشر ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة الخامسة

تصدر ترتيب الدوري السعودي مؤشرات بحث جوجل في مصر والوطن العربي، وذلك بعد انتهاء الجولة الخامسة، وسنقدم لكم فيما يلي ترتيب الدوري السعودي.

ترتيب الدوري السعودي

يتصدر نادي الشباب المركز الأول في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن السعودي"، برصيد 15 نقطة، عقب فوزه أمس الأحد، على مضيفه الفيحاء، بنتيجة هدفين مقابل هدف.

فيما جاء نادي الهلال السعودي، بالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 12 نقطة، بعد هزيمته أمام فريق التعاون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب فيصل بن فهد الملز.

كما احتل الاتحاد السعودي، على المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 11 نقطة، بعدما فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء النصر مع ضيفه الاتحاد، في قمة مباريات المرحلة الخامسة لبطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن).

جدول ترتيب الدوري السعودي

