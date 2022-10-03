يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة مهمة وقوية بين ليفربول ورينجرز في التشامبيونزليج، ما يدفع الكثيرون إلى البحث عن تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ورينجرز في دوري أبطال أوروبا، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ورينجرز في دوري أبطال أوروبا، وهي على النحو التالي:-

دوري أبطال أوروبا، وموعد اللقاء كالتالي:

تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ورينجرز في دوري أبطال أوروبا

ووفق المعلن فأن الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط، هي مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، إذ تذاع المباراة على شاشة قناة beIN Sports 2 HD Premium غدًا الثلاثاء.

تردد قناة beIN Sports 2 HD Premium

ويمكن ضبط تردد القناة الرياضية الناقلة لمباراة ليفربول ورينجرز في دوري أبطال أوروبا عبر التلفاز من خلال البيانات الآتية:

التردد (ميجا هرتز) 11013

معدّل استقطاب الموجة أفقي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK

القمر الصناعي/ تويلسات

أو ضبط تردد القناة على القمر الصناعي سهيل – 1 كالآتي:

التردد (ميجا هرتز) 11547

معدّل استقطاب الموجة عامودي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK

ويمكن ضبط قنوات بي إن سبورتس الرياضية بتقنية HD من خلال ضبط المعلومات الآتية:

التردد (ميجا هرتز) 11642

معدّل استقطاب الموجة أفقي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK

موعد مباراة ليفربول ورينجرز

وتنطلق صافرة الحكم معلنة بدء اللقاء بين فريقي ليفربول ورينجرز، غدا الثلاثاء، على ملعب أنفليد بمدينة ليفربول، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية.