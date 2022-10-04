عاجل.. وفاة الإعلامية ماجدة عاصم والدة الراحل عمرو سمير

توفت الإعلامية ماجدة عاصم منذ قليل، وهي إحدى مذيعات الربط على القناة الثانية المصرية.

وقدمت الراحلة مجموعة من البرامج الفنية وللأطفال من بينها "ذكريات وحكايات" إخراج هناء العشماوى.

زواجها من كرم مطاوع

تزوجت الراحلة ماجدة عاصم من الفنان الكبير الراحل كرم مطاوع.

وفاة ابنها عمرو سمير

وتوفى عمرو سمير نجل الراحلة عندما سافر إلى إسبانيا، وبعد انتهاء إجازته، جاء موعد مغادرة الفندق للاتجاه إلى المطار، ليفاجأ المسئول عن نظافة الغرف بالفندق بأن "عمرو" ما زال نائما فى غرفته، رغم حلول موعد الخروج.

ويحكي العامل أنه عندما طرق الباب لم يرد، فكرر هذا الأمر ثانية وثالثة، دون جدوى، الأمر الذى جعله يفتح باب الغرفة عليه، ليجده مستغرقا فى نومه.

وأشار إلى أنه عندما أراد أن يوقظه اكتشف أنه فارق الحياة، فبحث عن هاتف "عمرو" المحمول، واتصل بآخر رقم أجرى عليه مكالمته الأخيرة، فكان رقم والدته الإعلامية ماجدة عاصم لتعلم بالخبر.



نبذة عن عمرو سمير



وتوفى عمرو سمير عن عمر ناهز الـ33 عاما، بدأ المذيع والممثل الشاب حياته كممثل وهو فى سن العاشرة من عمره، حيث شارك فى فيلم "القتل اللذيذ"، أمام ميرفت أمين، إلى أن عاد إلى الساحة من خلال عمله كمقدم برامج، بعد دراسته بكلية الإعلام.