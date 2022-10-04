أسعار "الدولار" بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 4-10-2022

الاقتصاد
أسعار الدولار اليوم
أسعار الدولار اليوم بالبنوك المصرية

استقرت اسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الثلاثاء 4-10-2022، حيث سجل في المتوسط اسعار صرفه بالبنوك نحو 19.59 جنيه للشراء و19.66 جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-10-2022 البنك الأهلي المصري: 19.59 جنيه للشراء، و19.65 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-10-2022 بنك مصر: 19.59 جنيه للشراء، و19.65 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-10-2022  بنك الإسكندرية: 19.62 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع،

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-10-2022  بنك القاهرة: 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع، 

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-10-2022  البنك التجاري الدولي: 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-10-2022 سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-10-2022  البنك العربي الأفريقي: 19.59 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-10-2022  مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.64 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-10-2022  بنك كريدي أجريكول: 19.56 جنيه للشراء، و19.63 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-10-2022  بنك قناة السويس: 19.57 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.

 

وكانت اسعار الدولار قد سجلت ارتفاعات قوية خلال تعاملات الامس بقيمة 8 قروش؛ لتصل في البنك المركزي إلى اعلي مستويتها على الاطلاق 19.59 جنيه للشراء و19.68 جنيه للبيع.

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