أسعار "الدولار" بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 4-10-2022

استقرت اسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الثلاثاء 4-10-2022، حيث سجل في المتوسط اسعار صرفه بالبنوك نحو 19.59 جنيه للشراء و19.66 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-10-2022 البنك الأهلي المصري: 19.59 جنيه للشراء، و19.65 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-10-2022 بنك مصر: 19.59 جنيه للشراء، و19.65 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-10-2022 بنك الإسكندرية: 19.62 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع،

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-10-2022 بنك القاهرة: 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع،

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-10-2022 البنك التجاري الدولي: 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-10-2022 سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-10-2022 البنك العربي الأفريقي: 19.59 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-10-2022 مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.64 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-10-2022 بنك كريدي أجريكول: 19.56 جنيه للشراء، و19.63 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-10-2022 بنك قناة السويس: 19.57 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.

وكانت اسعار الدولار قد سجلت ارتفاعات قوية خلال تعاملات الامس بقيمة 8 قروش؛ لتصل في البنك المركزي إلى اعلي مستويتها على الاطلاق 19.59 جنيه للشراء و19.68 جنيه للبيع.