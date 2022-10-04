طارق الملا: حريصين على زيادة استثمارات الكويت في قطاع البترول والغاز

اكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حرص مصر علي توسيع قاعدة التعاون الاستثماري المشترك مع دولة الكويت الشقيقة في قطاع البترول والغاز بمختلف انشطته من البحث والانتاج والتكرير والتوزيع، كما اكد ان التطور الكبير الذي تشهده صناعات تعظيم القيمة المضافة في مصر مثل البتروكيماويات والاسمدة يوفر فرصا استثمارية جاذبة وذلك من خلال العديد من المشروعات الطموح للتوسع في هذا المجال، حيث تعد مصر مركزًا مهمًا لصناعة البتروكيماويات .



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس التعاون المصري الكويتي بحضور الوفد الاقتصادي الكويتي الذي يزور مصر حاليا برئاسة السيد محمد جاسم الصقر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت ورئيس المجلس عن الجانب الكويتي وبحضور الدكتور ممدوح العربي نيابة عن المهندس ابراهيم العربي رئيس المجلس عن الجانب المصري والسفير غانم صقر الغانم سفير الكويت بالقاهرة.



و رحب الملا خلال اللقاء بالوفد الاقتصادي الكويتي مؤكدا ان هذه الزيارة تعكس متانة الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين والعلاقات المتميزة بين القيادة السياسية في كلا البلدين وان حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي لقاء الوفد يعكس اهتمام الدولة بتطوير وتقوية الروابط الاقتصادية مع الكويت الشقيق وترجمة ذلك إلى مشروعات واستثمارات متنوعة في مختلف القطاعات لتحقيق التكامل والمنفعة المشتركة وخاصة في قطاع الطاقة مشيرا إلى ان مصر لديها علاقات شراكة ممتدة مع الكويت في مجال البترول والغاز ونماذج ايجابية للتعاون المشترك ممثلة في الاتفاقات التجارية مع مؤسسة النفط الكويتية والشراكات الاستثمارية مع مجموعة الخرافي وكويت انرجي الامر الذي يهييء المناخ لمزيد من الاستثمارات والشراكات الناجحة.



و اشار إلى اهتمام الدولة بتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة وتذليل العقبات امام الاستثمارات حيث إن الاصلاحات الاقتصادية التي نفذتها حققت نتائج إيجابية في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة بعد تطوير الإجراءات التشريعية والمالية بما يمثل دعائم للاستثمار.

ومن جانبه اكد السيد محمد جاسم الصقر اهمية هذه الزيارة التي تعكس الرغبة المتبادلة من البلدين لزيادة التعاون والشراكة معربا عن اعتزازه بلقاء رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

و اشار إلى إنه جري خلال الزيارة واللقاءات مع الوزراء التعرف علي الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر امام الاستثمارات الكويتية واستعراضها بشكل متميز، وذكر ان مصر قطعت خطوات جبارة في الإصلاح الاقتصادي والاستثماري قبيل ظهور التحديات العالمية في العامين الاخيرين مشيدا بتجربة مصر في تطوير الاقتصاد.