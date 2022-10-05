بسبب ضرب تلميذة.. إحالة معلم للتحقيق واستبعاد مدير مدرسة في الدقهلية

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محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

أصدر  الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، قرارا  بوقف أحد المدرسين بمدرسة ترانيس العرب الابتدائية التابعة لمركز السنبلاوين عن العمل لمدة 3 أشهر وإحالته إلى التحقيق الفوري لتعديه على إحدى التلميذات بالضرب المبرح.

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كما قرر "مختار" استبعاد مدير المدرسة، وإحالته للتحقيق وإلحاقه بديوان الإدارة التعليمية، لحين الانتهاء من التحقيق، لتقاعسه في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وعدم إبلاغ الجهات المسؤولة.

وقال ناصر شعبان وكيل تعليم الدقهلية: “لا مكان للمقصرين في أداء عملهم، معا للانضباط وتطوير التعليم، وهناك عقوبات رادعة للمقصرين في أداء عملهم”.

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