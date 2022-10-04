أسعار الذهب تستقر بداية تعاملات اليوم بعد قفزات سعرية فى التعاملات المسائية

استقرت اسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022، بعدما سجلت قفزات سعرية في التعاملات المسائية بقيمة تراوحت بين 5 إلى 6 جنيه في الجرام، وذلك بعد ان شهدت تراجعات بنحو 13 جنيه امس على اثر هبوط قوي ليسجل سعر عيار 21 ادني مستويات 1100 جنيه لاول مرة منذ شهريين.

وافتتحت اسعار الذهب في مصر تعاملات اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 على الاتي:

سعر عيار 24 في مصر اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022

سجل سعر عيار الذهب 24 نحو 1245 جنيه للجرام.

سعر عيار الذهب21 في مصر اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022

سجل سعر عيار الذهب 21 نحو 1090 جنيه للجرام.

سعر عيار18 في مصر اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022

سجل سعر عيار الذهب 18 نحو934 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022

سجل ارتفاعات بقيمة 40 جنيه إلى 8720 جنيه.

اسعار الذهب تعاود مكاسبها بعد تراجعات قوية:

وكانت اسعار الذهب سجلت تراجعات حادة في تعاملات الامس بقيمة 13 جنيه للجرام، قبل ان تعاود ارتفاعتها من جديد على اثر صعود الذهب العالمي حيث صعد أكثر من 2%، مع تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، حيث أغرى تراجع المعدن النفيس في الآونة الأخيرة المستثمرين للشراء، كما قفزت الفضة فيما قد يكون أكبر مكسب يومي لها منذ أواخر عام 2008

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.3 % إلى 1698.48 دولار للأوقية(الأونصة) بحلول الساعة 1939 بتوقيت جرينتش، وهو ما قد يكون أكبر مكسب يوميي منذ 8 مارس 2022، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.8 في المئة عند التسوية إلى 1702 دولار، وقفز سعر الفضة 8.8 بالمئة إلى 20.67 دولار للأوقية، أعلى مستوى منذ منتصف أغسطس..