مميزات كمبوند ماونتن فيو Mountain View اي سيتي.. مساحات خضراء وخدمات ترفيهية

يعتبر ماونتن فيو من أفضل مشروعات التي تتميز بتصميم مختلف ويوجد به فخامة ورقي ويتميز بالتفرد، فهو يحتوي على جميع الخدمات الرئيسية والترفيهية ولا ينقصه شيئ، كامل متكامل ويتعايش العميل ويجد حوله الخدمات الترفيهية بجانب الحدائق الموجودة والمساحات الخضراء الشاسعة التي تجعلك تستقر دون إزعاج مع عائلتك.

ويعتبر ماونتن فيو أي سيتي من أرقى المشروعات السكنية التي يحظى بها الفرد، لتميز هذا الصرح الضخم بالرقي والفخامة فهو فريد من نوعه ويحتوي المشروع على خدمات عديدة للمواطنين يجعلهم محظوظين بالتواجد داخل هذا الكمبوند المميز.

وكومبوند ماونتن فيو يحتوي على جميع الخدمات التي يحتاجها العميل في كافة الأمور المعيشية والترفيهية على حد سواء، حيث صممت واجهة المشروع بتقنية فور دي وهي أحدث تقنية في عالم التخطيط المعماري.

وتقوم أحدث تقنية في العالم على دمج المخططات الأربع الأساسية للجزر والكورنيش والحدائق في مخطط واحد، حيث تسهيل التفنية التنقل في جميع أنحاء الكمبوند وفصل مسارات السيارات عن مسارات الأفراد لتحقيق أعلى معدلات الأمان لجميع القاطنين بالكمبوند.

ماونتن فيو اي سيتي

مميزات كمبوند ماونتن فيو ايه سيتي

وتوجد في كمبوند ماونتن فيو ايه سيتي العديد من المميزات والخدمات التي تحلم بها لأنها ستشكل لك المستقبل الأمن والصحي لك ولعائلتك في جو من الهدوء والاستمتاع والراحة

1- وجود العديد من المساحات الخضراء الشاسعة والمسطحات المائية بعيدا عن جو الازدحام

2- توافر البحيرات الصناعية وتوفر حمامات سباحة للأطفال والكبار والصغار

3- وجود جيم وسبا وجاكوزي بالإضافة إلى الألعاب المائية

4- وجود ممشى لممارسة الرياضة

5- توفر نوادي صحية ورياضية واجتماعية، ومنطقة مخصصة للألعاب

6- توفر مطاعم وكافيهات على أعلى مستوى ووجود فريق أمن ودوريات حراسة على مدار اليوم.

7- يبعدكومبوند مونتن فيو عن الجامعة الامريكية ربع ساعة فقط.

8- قريب من المدارس والمستشفيات والعديد من المناطق الترفيهية.

9- قريب من مناطق الجذب السياحي لأنه يقع أمام الطريق الدائري الذي يصل إلى العديد من المناطق في قلب القاهرة بسهولة ويسر

10- يتميز موقع ماونتن فيو اي سيتي بقربه من الجامعة الأمريكية وبالقرب من طريق القاهرة السويس.

11- يقع مشروع مونتن فيو في منطقة التجمع الخامس والتي تحتوي على المدارس الدولية، والجامعات، والمولات التجارية، والمناطق الترفيهية المختلفة فضلًا عن دور السينما.

12- تعد الأسعار في كمبوند ماونتن فيو اي سيتي من أفضل الأسعار مع كافة الخدمات والمميزات التي يقدمها الكمبوند، فضلًا عن تصميمات ليس لها مثيل وموقع الكمبوند الاستراتيجي بالقاهرة، وتوفر سبل الراحة والأمان والمناظر الخلابة للمساحات الخضراء.

13- وتتمتع أسعار اي سيتي القاهرة الجديدة بالتسهيلات وأنظمة السداد، والتي ضمن للعميل خلو عيوب ماونتن فيو اي سيتي

ماونتن فيو اي سيتي التجمع الخامس

ويعد كمبوند ماونتن فيو اي سيتي التجمع الخامس Compound Mountain View iCity New Cairo‎ أحد مشاريع التي تقدم نوع فريد من ناحية المباني في مصر.

وتضم الكثير من الوحدات ذات المستوى العالي في التصميم، حيث يعتمد التصميم في مشروع mountain view icity التجمع الخامس على أسلوب معماري على الطراز الأمريكي والأوروبي الحديث والكلاسيك، مما يعطي منظر في غاية الجمال لن تجده في أي مكان آخر.

كما يوجد في كمبوند ماونتن فيو اي سيتي التجمع الخامس الكثير من الوحدات مختلفة الشكل المعماري سواء شقق أو فيلات أو توين هاوس بالإضافة إلى الأماكن الإدارية، والمساحات الخضراء التي تشغل مساحة كبيرة من المشروع مما تعطي راحة نفسية وهواء نقي بعيدًا عن تلوث الهواء المتواجد في الأماكن الأخرى.

وفكرة كمبوند ماونتن فيو اي سيتي التجمع الخامس هو توفير بيئة مريحة وهادئة وتجربة مختلفة عن أي مكان آخر حيث تم التصميم بطريقة تساعد على الرخاء والراحة والهدوء.

وتم تصميم كمبوند ماونتن فيو اي سيتي ليكون به أقل عدد من الطرق وتم حل تلك المشكلة بعمل الكثير من البوابات، حيث على الساكن أن يدخل إلى المنطقة التي يتواجد به الوحدة الخاصة به ويخرج من نفس البوابة.

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