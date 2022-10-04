شاهدها الآن مباراة ليفربول ورينجرز الاسكتلندي في بطولة دوري أبطال أوروبا مباشر اليوم الثلاثاء على هذه القناة المفتوحة مجانًا

رابط مباشر مباراة ليفربول ورينجرز الأسكتلندي في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب أنفيلد، مشاهدة مباراة ليفربول ورينجرز بث مباشر اليوم.

رابط مباشر مباراة ليفربول ورينجرز اليوم في دوري الأبطال

وتستمتعون مساء اليوم بوجبة دسمة من مشاهدة مباراة ليفربول ورينجرز الأسكتلندي مساء اليوم الثلاثاء في واحدة من أهم مباريات الريدز في التشامبيونزليج، بمشاركة منتظرة للنجم المصري محمد صلاح الذي يبتعد عن التهديف ويرغب في العودة من جديد للتسجيل.

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موعد مباراة ليفربول ورينجرز اليوم في دوري أبطال أوروبا

الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة

الساعة 9:00 مساء بتوقيت الأردن

الساعة 9:00 مساء بتوقيت فلسطين

الساعة 9:00 مساء بتوقيت سوريا

الساعة 9:00 مساء بتوقيت طربلس

الساعة 10:00 مساء بتوقيت الكويت

الساعة 10:00 مساء بتوقيت البحرين

الساعة 10:00 مساء بتوقيت اليمن

الساعة 10:00 مساء بتوقيت الصومال

الساعة 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة

الساعة 10:00 مساء بتوقيت جزر القمر

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ورينجرز الأسكتلندي في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة ليفربول ورينجرز الأسكتلندي اليوم على الهواء مباشرة على قناة بي إن سبورتس اتش دي 2 بريميوم beIN Sports 2 HD Premium بتعليق أحمد البلوشي، وبوجود عدد كبير من الجماهير التي ستأتي إلى ملعب أنفيلد لمساندة الريدز خاصة بعد السقوط في فخ التعادل الإيجابي في الدوري الإنجليزي أمام برايتون مطلع الأسبوع الجاري.