وزارة التخطيط: 5.5 مليون جنيه لتطوير قرية" فارس" بمحافظة اسوان

اختتم وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جولته التفقدية في قرية "فارس" بمركز كوم أمبو، في محافظة أسوان، بزيارة المشروعات الجاري تنفيذها، لمُتابعة تطبيق المعايير الخضراء في القرية، بعد اختيارها كنموذج للقرية الخضراء، ضمن الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لقمة الأمم المتحدة للمناخ (COP27) المقرر عقدها في نوفمبر المقبل.

وذكرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه منذ إطلاق المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، قبل أكثر من عام، وتولي الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا بدمج البعد البيئي في المشروعات التنموية، حتى يكون مشروعًا متكاملًا وشاملًا، يغطي المحاور الرئيسية الثلاث (الاقتصادي، الاجتماعي، البيئي) في رؤية مصر 2030، وقد تكللت هذه الجهود باختيار إحدى قرى المشروع كنموذج للقرية الخضراء، وفقًا لآليات ومعايير واضحة ودقيقة، من المستهدف تعميمها على كافة قرى المشروع الرئاسي خلال الفترة المقبلة.

وأكد د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لمتابعة خطة التنمية المستدامة، على أهمية المتابعة المستمرة لاستيفاء معايير البناء الأخضر للمشروعات المُنفذة والجاري تنفيذها بقرية "فارس"، من خلال القيام بزيارات ميدانية بمشاركة متخصصين في مجال الاستدامة البيئية من شركة "ECOnsult" للاستشارات الهندسية والبيئية، للتقييم المستمر للتقدم المحرز وتذليل أية عقبات في هذا الشأن.

وقام وفد وزارة التخطيط بزيارة مشروع إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بقرية "فارس"، والذي يضم (جمعية زراعية متكاملة، وحدة بيطرية)، بتكلفة نحو 5.5 مليون جنيه، بنسبة إنجاز 92%، وكذا مشروع تطوير مدرسة "فارس" الإعدادية، وتضم 11 فصلًا، بنسبة إنجاز 100%، ومشروع إنشاء مكتب بريد، الذي يُعد أول مكتب بريد أخضر على مستوى الجمهورية، يتم إنشاؤه وفقًا لمعايير البناء الأخضر، بتكلفة 1.5 مليون جنيه، بنسبة إنجاز 45%، ومشروع إحلال وتجديد نقطة الإطفاء، بتكلفة 3.5 مليون جنيه، بنسبة إنجاز 10%.

وحرص وفد وزارة التخطيط على عقد جلسات تشاورية مع أهالي قرية "فارس"، للاستماع إلى أراءهم ومقترحاتهم بخصوص المشروعات المُنفذة والجاري تنفيذها، وأية مشروعات أخرى يرونها ذات أولوية، وتضمنت الجلسات استعراض مُختصر من وفد الوزارة لأهداف مشروع "حياة كريمة"، والمعايير التي تم على أساسها اختيار "فارس" كنموذج للقرية الخضراء، وعبَّر الأهالي عن سعادتهم الغامرة لاختيار قريتهم، وأكدوا أنها هذه الخطوة تعد مصدر فخر لهم أمام القرى الأخرى، وأعربوا عن خالص شكرهم لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هذه المشروعات الضخمة الجاري تنفيذها ومعدلات الإنجاز العالية، والتي أكدوا أنها بمثابة "نقلة حضارية" لقريتهم، مشددين في ذات الوقت، على ضرورة استغلال المزايا النسبية للقرية وخاصة في مجال المحاصيل الزراعية.

ضم وفد وزارة التخطيط، أحمد الشيمي، ومحمد شريف الحلي، منسقا مبادرة "حياة كريمة"، بمشاركة ممثلي شركة "ECOnsult" للاستشارات الهندسية والبيئية، وعدد كبير من القيادات التنفيذية بمحافظة أسوان ومركز ومدينة كوم أمبو.