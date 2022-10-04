القبض على عنصر إجرامي بحوزته أسلحة نارية وكوكتيل مخدرات بالسلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على عنصر إجرامي وبحوزته أسلحة نارية ومواد مخدرة بنطاق قسم السلام أول.

ورود معلومات لأجهزة الأمن

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة، مُتخذًا من المنطقة سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

القبض على المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الإستروكس – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).

اعترافات المتهم

وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط مُتجري المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.