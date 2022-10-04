شاهدها الآن مباراة بايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن التشيكي في بطولة دوري أبطال أوروبا مباشر اليوم الثلاثاء على هذه القناة المفتوحة مجانًا

يلتقي فريق بايرن ميونخ الألماني أمام نظيره فيكتوريا بلزن التشيكي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب أليانز أرينا، وذلك في لقاء سهل نسبيا على رجال المدير الفني يوليان ناجسلمان مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن بث مباشر اليوم في التشامبيونزليج.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن اليوم

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن بث مباشر اليوم عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حسن العيدروس، وهو يأتيكم في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

موعد مباراة بايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن اليوم

ويمكنكم متابعة بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وفيكتوريا دون تقطيع وبجودة عالية اليوم في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت أبو ظبي.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ اليوم:

يمكنكم متابعة مباراة بايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن التشيكي على الهواء مباشرة من خلال القنوات التالية:

Sport 1 Hungary

Sky Sport Uno Italia

Stan Sport

TV2 Sport Premium 1 HD

TV3 Sport 1 Dan

SuperSport Maximo 1

beIN Sports HD 1 English

beIN Sports FR HD 1

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Match Football 2

Cosmote Sport 2 HD

Match! TV

M+ Liga de Campeones 2

TV8.5 Turkey

Polsat Sport Premium 1 HD

DAZN 1 Bar Deutsch HD

beIN Sports Connect

BT Sport Extra 4

Eleven Sports 3 HD portugal

Max Sport 3 HD

C More Sport 1 HD fin

SuperSport Premier League

طاقم حكام مباراة بايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن اليوم:

الحكم: نيكولا دابانوفيتش

مساعد حكم: ميلوفان دجوكيتش

مساعد حكم: فلادان تودوروفيتش

حكم رابع: لازار لوكيتش

حكم فار: خوان مارتينيز مونويرا

مساعد فار: أليخاندرو خوسيه هيرنانديز هيرنانديز

