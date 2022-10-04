شاهدها الآن مباراة بايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن التشيكي في بطولة دوري أبطال أوروبا مباشر اليوم الثلاثاء على هذه القناة المفتوحة مجانًا

الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة بايرن
مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن

يلتقي فريق بايرن ميونخ الألماني أمام نظيره فيكتوريا بلزن التشيكي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب أليانز أرينا، وذلك في لقاء سهل نسبيا على رجال المدير الفني يوليان ناجسلمان مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن بث مباشر اليوم في التشامبيونزليج.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن اليوم

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن بث مباشر اليوم عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حسن العيدروس، وهو يأتيكم في تمام الساعة السابعة إلا ربع  مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

موعد مباراة بايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن اليوم

ويمكنكم متابعة بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وفيكتوريا دون تقطيع وبجودة عالية اليوم في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت أبو ظبي.

 

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بقيادة ساديو ماني.. تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة فيكتوريا بلزن اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا 2023

 

ما هي القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ اليوم:

يمكنكم متابعة مباراة بايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن التشيكي على الهواء مباشرة من خلال القنوات التالية:

Sport 1 Hungary
Sky Sport Uno Italia
Stan Sport
TV2 Sport Premium 1 HD
TV3 Sport 1 Dan
SuperSport Maximo 1
beIN Sports HD 1 English
beIN Sports FR HD 1

 

لمشاهدة مباراة بايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن اضغط هنا

 


Match Football 2
Cosmote Sport 2 HD
Match! TV
M+ Liga de Campeones 2
TV8.5 Turkey
Polsat Sport Premium 1 HD
DAZN 1 Bar Deutsch HD
beIN Sports Connect
BT Sport Extra 4
Eleven Sports 3 HD portugal
Max Sport 3 HD
C More Sport 1 HD fin
SuperSport Premier League

 

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موعد مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ضد فيكتوريا بلزن اليوم الثلاثاء 4-10-2022 في دوري أبطال أوروبا Matchday

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ناجلسمان يكشف عن مفاجأة بشأن مستقبله مع بايرن ميونخ.. ويوجه رسالة لنجمي الفريق

 

طاقم حكام مباراة بايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن اليوم:

الحكم: نيكولا دابانوفيتش
مساعد حكم: ميلوفان دجوكيتش
مساعد حكم: فلادان تودوروفيتش
حكم رابع: لازار لوكيتش
حكم فار: خوان مارتينيز مونويرا
مساعد فار: أليخاندرو خوسيه هيرنانديز هيرنانديز
 

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