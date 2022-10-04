"كنز علي بابا".. الداخلية تضبط 54 قطعة أثرية داخل فندق بأسيوط

حوادث
قوات الأمن
قوات الأمن

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية 54 قطعة أثرية بحوزة 4 أشخاص بمحافظة أسيوط بقصد الاتجار.

 

ورود معلومات لأجهزة الأمن 

 

أكدت معلومات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتردد (4 أشخاص - مقيمين بنطاق محافظتي "البحر الأحمر، المنيا") على أحد الفنادق الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط للإقامة، وبحوزتهم مجموعة من القطع الأثرية والعملات المعدنية.

 

القبض على المتهمين 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وعُثر بحوزتهما على (54 قطعة يشتبه في أثريتها). 

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اعترافات المتهمين 

 

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والتربح من وراء بيعها، وبعرض القطع المضبوطة على الجهات المعنية أفادوا بأثريتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وزارة الداخلية وزير الداخلية ضبط 54 قطعة أثرية في اسيوط مديرية أمن أسيوط

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