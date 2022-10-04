‎مشاهدة ممتعة ŇÔŴ.. مباراة ليفربول ضد رينجرز بث مباشر ومجاني على هذه القنوات المفتوحة Shoof Liverpool الآن

سيحاول نادي ليفربول التخلص من أزماته المحلية عندما يواجه جلاسكو رينجرز الأسكتلندي في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أنفيلد، في المرحلة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول ورينجرز الأسكتلندي

وتلتقون مع مباراة ليفربول ورينجرز الأسكتلندي اليوم في تمام الساعة 21:00 مساء بتوقيت القاهرة، 22:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 23:00 مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة 19:00 مساء بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ورينجرز الأسكتلندي:

ويمكنكم متابعة مباراة ليفربول ورينجرز الأسكتلندي على الهواء مباشرة من خلال القنوات التالية:

Sport 1 Hungary

Sky Sport Calcio 1

Match Football 1

TV2 Sport Premium 2 HD

TV3 Sport 1 Dan

Canal+ Liga Campeones 5

BT Sport 2 HD

تشكيل ليفربول المتوقع أمام رينجرز:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: إليوت، فابينيو، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، لويس دياز.