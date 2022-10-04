بـ" ترسانة أسلحة وذخيرة".. الداخلية تسقط 3 من أخطر العناصر الإجرامية بأسوان

حوادث
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية 3 عناصر إجرامية بمحافظة أسوان وبحوزتهم أسلحة نارية وكمية كبيرة من الطلقات بقصد الاتجار.

 

ورود معلومات لأجهزة الأمن 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عدد من العناصر الإجرامية "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة أسوان) بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى التهريب والاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإتخاذهم مزرعة ملك أحدهم كائنة بدائرة مركز شرطة نصر النوبة بأسوان مسرحًا لتخزينها تمهيدًا لترويجها على عملائهم.

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القبض على المتهمين 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى– الأمن العام - الأمن المركزى) والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وبالإشتراك مع مديرية أمن أسوان تم إستهدافهم وأمكن ضبط 3 عناصر، وعثر بحوزتهم على ( 12 بندقية آلية – بندقية آلية FN - 18 بندقية قناصة - 14 خزينة متنوعة – عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - مبالغ مالية كبيرة عملات "محلية – أجنبية" – 2 هاتف محمول).

 

اعترافات المتهمين 

بمواجهة المتهمين المضبوطين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار فى الأسلحة والذخائر غير المرخصة وتخزينها تمهيداَ لترويجها على عملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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