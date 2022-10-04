شاهدها ŇÔŴ: مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ضد فيكتوريا بلزن مباشرة الآن في دوري أبطال أوروبا عبر هذه القنوات المفتوحة Bayren live

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مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن

يخوض نادي بايرن ميونخ اختبارا سهلا أمام كتيبة فيكتوريا بلزن التشيكي وذلك في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب أليانز أرينا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونخ كان قد تفوق في اللقاء الأول على إنتر ميلان الإيطالي في ملعب سان سيرو "جيوزيبي مياتزا" بنتيجة هدفين دون رد، قبل أن يتغلب على أرضه بنفس النتيجة على برشلونة الإسباني في الجولة الثانية.

ما هو موعد مباراة بايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن ؟

الصدام يشتعل في دوري أبطال أوروبا وهذه المرة نحن أمام عملاق من عمالقة أوروبا بايرن ميونخ الذي يستقبل نظيره فيكتوريا بلزن التشيكي في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السابعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت أبو ظبي.

التشكيل المتوقع لكتيبة بايرن ميونخ أمام فيكتوريا بلزن:

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: بافارد، دي ليخت، هرنانديز، ديفيز.

خط الوسط: سابيتسر، كيميش، كومان، موسيالا.

خط الهجوم: توماس مولر، ساديو ماني

 

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بقيادة ساديو ماني.. تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة فيكتوريا بلزن اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا 2023

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موعد مباراة بايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن التشيكي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

 

ما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن اليوم؟

ونستعرض في هذه السطور أهم القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا والتي من أهمها بي إن سبورتس اتش دي 1 بريميوم بتعليق حسن العيدروس، كما تتابعونها عبر القنوات التالية:

DAZN 1 Bar Deutsch HD
beIN Sports Connect
BT Sport Extra 4
Eleven Sports 3 HD portugal
Max Sport 3 HD
C More Sport 1 HD fin
SuperSport Premier League
 

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