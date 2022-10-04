عاجل.. "الجنيه" يواصل السقوط أمام" الدولار" لليوم الثاني على التوالي

واصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تراجعاته اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر، لليوم الثاني ليقترب أكثر من مستويات 20 جنيه.

خسائر 10 قروش للجنيه خلال يومين:

وارتفع سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم بجميع البنوك بقيمة 2 قرشا موصلا تسجيل مستويات قياسية، بعدما كان قد زاد بقيمة 8 قروش أمس الاثنين وهي أعلى زيادة يومية له أمام الجنيه منذ تولي حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي.

اسعار الدولار اليوم الاثنين 4أكتوبر ترتفع 2 قرشا:

ووصل سعر الدولار بالبنك الاهلي ومصر بعد ارتفاعه 2 قرشا إلى مستويات 19.61 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع، وارتفع في بنك التجاري الدولي إلى مستويات 19.63 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع، وزاد في البنك العربي الأفريقي إلى 19.61 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى 19.64 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع.

وتواصل قيمة الجنيه في التراجع أمام الدولار بصورة تدريجية منذ تعيين المحافظ الجديد، مع تأكيد الحكومة تبني سياسة سعر صرف مرن وهي الأنسب للاقتصاد في الوقت الحالي.