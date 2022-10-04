عاجل.. البنك المركزي يرفع أسعار "الدولار" مع اقتراب إتمام مفاوضات الصندوق

رفع البنك المركزي المصري أسعار صرف الدولار إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 19.60 جنيه للشراء و19.70 جنيه للبيع، بزيادة 2 قرشا عن تعاملات الأمس، موصلا سياسة سعر الصرف المرن مع اقتراب إنهاء مفاوضات الصندوق.

وأنهت اسعار الدولار بجميع البنوك تعاملاتها اليوم على ارتفاعات ايضا بقيمة 2 قرشا ليصل في البنك الاهلي ومصر إلى 19.61 جنيه للشراء و19.76 جنيه للبيع، وارتفع في البنك الجاري الدولي إلى 19.63 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع.

وزاد في بنك القاهرة إلى مستويات 19.63 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع، كما ارتفع في بنك قناة السويس إلى 19.59 جنيه للشراء ة 19.69 جنيه للبيع.

وأظهرت شاشة بنك الاسكندرية الدولار عند 19.64 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع، وعرض بنك قطر الوطني اسعار الدولار بارتفاع 2 قرشا عند 19.63 جنيه للشراء ة 19.69 جنيه للبيع.

وكان البنك المركزي خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار بنحو 8 قروش أمس لتصل إجمالي تراجعات منذ بداية تعاملات الاسبوع وحتي الان إلى 10 قروش، مع اتباعه سياسة سعر الصرف المرن، في ظل اقترابه من إتمام مفاوضات صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة متوقعة تتراوح بين 3 إلى 6 مليار دولار؛ لتخفيف الطلب على العملة الصعبة الذي زاد بعد الحرب الروسية الاوكرانية، ما دفعه لتخفيض قيمة الجنيه.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن الصندوق اقترب من إتمام مفاوضته مع مصر إقراضها قرض جديد، مشيرة إلى أن المفاوضات في مرحلة متقدمة جدا وعلى مستوى الخبراء والأمر ربما يستغرق أيام أو أسابيع.

وكان محمد معيط وزير المالية أكد أن قرض مصر من صندوق النقد الدولي لن يشمل رفع الدعم مطلقا، وأن الطلبات كان تمثلت في بعض الاصلاحات الهيكلية.