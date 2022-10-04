ننشر لكم في السطور التالية أسعار ماونتن فيو اي سيتي بأكتوبر، ومعلومات حول الكمبوند الأكثر تميزا من حيث التصميم؛ حيث يبحث عدد كبير من المواطنين المهتمين بمعرفة أخبار أسعار ماونتن فيو أي ستي بأكتوبر، يبحث الكثير من الراغبين في شراء وحدات سكنية متميزة عن أسعار ماونتن فيو أي ستي بأكتوبر.

مساحة ماونتن فيو أكتوبر

وعلى مساحة 500 فدان تم تصميم ماونتن فيو أي ستي بأكتوبر، وأغلب الكومبوند مساحات خضراء، كما تم توفير 14 ألف وحدة سكنية بمختلف أنواع الوحدات، فضلا عن الخدمات والامتيازات الأخرى التي تم تقديمها.

تصميم كومبوند ماونتن فيو

وعن تصميم الكومبوند فقد تم تصميمه بنظام الـ4D، كما يتكون من عدة أجزاء، جزء مكون من مجموعة جزر تضم وحدات سكنية ووحدات تجارية.

وتم ربط المشروع بالكامل بطرق للسيارات على منسوب مختلف تمامًا مع وجود كباري، وهناك طرق خاصة بخدمة «i-Car».

شركة ماونتن فيو

وتعتبر شركة ماونتن فيو شركة مساهمة مصرية، تابعة لمجموعة دار المعمار للهندسة، وتم إنشائها سنة 2005، وتعمل في مجال الاستثمار والتطويرالعقاري، وتعتبر واحدة من أكبر خمسة شركات.

أسعار ماونتن فيو أي ستي أكتوبر

سعر المتر في كمبوند أي سيتي اكتوبر في الوحدات المطروحة يبدأ من سعر 13،000 جنيه مصري، حيث تختلف أسعار ماونتن فيو اي سيتي أكتوبر تبعًا لنوع الوحدة وموقعهاومساحتها.

وتعتبر أسعار شقق أي سيتي بمساحة 130 م2 ومكونة من غرفتين نوم تبدأ من 1،750،000 جنيه مصري، مساحة 145 م2 تبدأ من 1،900،000 جنيه، بجانب فلل iVilla Sky Garden بمساحة 190 م2 تبدأ من 2،800،000 جنيه،ويبلغ سعر فلل iVilla Garden بمساحة 190 م2 تبدأ من 3،350،000 جنيه، كما بلغت أسعار فللiVilla Roof بمساحة 230 م2، تبدأ من3،600،000 جنيه.

وبلغت أسعار ماونتن فيو تاون هاوس بمساحة 185 م2 تبدأ من4،600،000 جنيه، وتبلغ أسعار فلل Standalone Villa بمساحة 285 م2 تبدأ من 8،600،000 جنيه.

ماونتن فيو في سطور

قام رجل الأعمال عمرو سليمان بتأسيس شركة ماونتن فيو في عام 2005 كإحدى شركات مجموعة دار المعمار للهندسة.

وأطلقت الشركة أول المشروعات ماونتن فيو 1 القاهرة الجديدة عام 2006 وبدأت في تسليم وحدات المشروع عام 2010.

ومن جهتها، تم إطلاق عام 2016 مشروع آى سيتى القاهرة الجديدة بالشراكة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وبعد ذلك؛ تم إطلاق مشروع ماونتن فيو اُي سيتي أكتوبر عام 2017 وتبلغ مساحة كل مشروع 500 فدان.

ومن هنان يمكن القول بأن الشركة بلغ اجمالي مشاريعها في عام 2018 إلى 15 مشروعًا عقاريًا واستاطعت تسليم 10 مشاريع منهم كاملة للإعاشة

أما في 2019 مُنحت ماونتن فيو جائزة Top Employer عن أفضل بيئة عمل لتصبح أول شركة مصرية تمنح هذه الشهادة في قطاعى التطوير العقاري والهندسي.

وفي 2021 وقعت ماونتن فيو شراكة جديدة مع مجموعة فنادق إنتركونتيننتال، للقيام بإدارة وتشغيل الشقق الفندقية في مشروعآىسيتىالقاهرة الجديدة ووصل إجمالي مبيعات الشركة خلال عام 2021 إلى 20 مليار جنيه.

لمعرفة مزيد من التفاصيل أو لأي سؤال أو استفسار ممكن تبعت لنا رسالة على الواتساب من خلال هذا الرابط.. اضغط هنــــــــــــــا