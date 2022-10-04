CGP تفتتح أول مكتب للأحوال المدنية داخل كمبوند سكني خاص

ومسرح "البروچ" يتألق في حفل "صوت السينما"

شهد حفل "صوت السينما" الذي استضافه مسرح "البروچ" وأحياه النجمان مدحت صالح، وريهام عبد الحكيم، تحت قيادة المايسترو ناير ناجي، حضورا جماهيريا كبيرا، تفاعل خلاله الجمهور مع التوزيعات الاوركسترالية الجديدة لمجموعة منتقاة من أجمل أغاني الأفلام القديمة. حالة "النوستالجيا" التي عاشها جمهور الحفل امتزجت بكل أشكال الحياة المعاصرة التي ينبض بها كومباوند "البروچ" ومركزه الثقافي الذي يضم مسرح يتسع لـ 5 ألاف شخص، استضاف على خشبته أكبر حفلات نجوم الغناء والموسيقيين في مصر والعالم العربي.

وأعلنت شركة CGP - الإماراتية الرائدة في مجال الاستثمار والتنمية العقارية – أن الربع الأول من 2023 سيشهد بدء التشغيل الفعلي لمنطقة الأعمال "Business Park" الواقعة داخل مشروع البروچ، والتي تعد الأولى الوحيدة في شرق القاهرة التي تديرها شركة القرية الذكية، وتقع منطقة الــ "Business Park" على مساحة 120 ألف متر مربع، داخل مشروع "البروچ"، وتتكون من 12 مبنى، يتم بنائهم وفق أعلى معايير الجودة الإنشائية، وأحدث وسائل الاتصال عبر شبكة من الألياف الضوئية فائقة السرعة.

وكانت "CGP" قد طرحت وحدات منطقة الــ "Business Park" للبيع في العام الماضي، ويجري حاليا وضع اللمسات النهائية تمهيدا لاستقبال الشركات وأصحاب الأعمال لبدء التشغيل الفعلي.

كما أعلنت الشركة أيضا عن افتتاح أول مكتب للأحوال المدنية داخل كمبوند سكني خاص لخدمة سكان "البروچ" والمنطقة بشكل كامل

يقع "البروچ" على مساحة 5 مليون متر مربع بأهم المناطق الإستراتيجية في شرق القاهرة بين العاصمة الإدارية الجديدة والتجمع الخامس على طريق القاهرة– الإسماعيلية الصحراوي، ويضم نحو 1500 وحدة سكنية متنوعة إضافة إلى منطقة الأعمال، ومركز ثقافي ومسرح يتسع لأكثر 5000 مدعو، ومدرستين دوليتين ونادي رياضي يضم أول أكاديمية كرة قدم لنادي مانشستر سيتي في إفريقيا وحديقة مركزية Orchard Park على مساحة 300 ألف متر مربع تعتمد على أساليب الزراعة الاورجانيك، وOpen Air Mall يوفر خدمات متنوعة لسكان الكمبوند والمنطقة.