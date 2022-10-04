بالتردد.. القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا 2023
ازدادت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، من قبل محبي وعشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي، عن القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا 2023.
ويلتقي فريق برشلونة الإسباني مع نظيره إنتر ميلان الإيطالي، غدا الثلاثاء، بدوري أبطال أوروبا، مع دفع الكثيرون إلى البحث عن تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلون وإنتر ميلان، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات للموسم الجديد 2023.
وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا 2023، وهي على النحو التالي:-
تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا 2023
وجاء تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2023، كالتالي:
تردد قناة beIN Sports على القمر الصناعي تويلسات
ويمكن ضبط تردد القناة الناقلة لمباراة برشلونة وإنتر ميلان عبر التلفاز من خلال البيانات الآتية:
التردد: 11013
معدل الاستقطاب الموجة: أفقي
معدل الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ: 2/3
إشارة ارسال البث: DVB-S2
معدل تردد الموجة: 8PSK
القمر الصناعي: تويلسات
تردد قناة beIN Sports على القمر الصناعي سهيل – 1
التردد: 11547
معدل استقطاب الموجة: عامودي
معدل الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ: 2/3
إشارة ارسال البث: DVB-S2
معدل تردد الموجة: 8PSK
تردد قناة beIN Sports بتقنية HD
ويمكن ضبط قنوات بي إن سبورتس الرياضية بتقنية HD من خلال ضبط المعلومات الآتية:
التردد: 11642
معدل استقطاب الموجة: أفقي
معدل الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ: 2/3
إشارة ارسال البث: DVB-S2
معدل تردد الموجة: 8PSK
موعد مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا 2023
ويذاع اللقاء على الهواء مباشرة غدا الثلاثاء 9 مساء بتوقيت القاهرة، و10 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و11 مساءً بتوقيت أبو ظبي.
يشار إلى أن فريق برشلونة يحتل المركز الثاني بالمجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، بينما يأتي إنتر ميلان الإيطالي في المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط.