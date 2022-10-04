معلومات عن ماجدة عاصم.. تزوجت فنان شهير وقدمت برنامج ذكريات وقصص

توفت اليوم الإعلامية القديرة ماجدة عاصم والدة الفنان الشاب الراحل عمرو سمير، وتعتبر ماجدة عاصم مذيعة تلفزيونية مصرية لها متابعين كثير.

وأيضا كانت وسط متابعة كبيرة في الفترات الماضية بعد وفاة إبنها عمرو سمير الذي كان له تأثير كبير علي صحتها في السنوات الماضية بعد وفاته حيث أصبحت صحتها متدهورة بشكل كبير، وفيما يلي نقدم لكم معلومات عن ماجدة عاصم.

معلومات عن ماجدة عاصم

توفيت الإعلامية ماجدة عاصم، إحدى أشهر مذيعات التلفزيون المصري في الثمانينيات والتسعينيات، مساء الاثنين، بعد 5 سنوات من وفاة ابنها الصغير المذيع عمرو سمير، الذي وافته المنية عام 2017 في إسبانيا، وأكدت الوفاة شقيقتها سلوي، عبر صفحتها في الفيسبوك، وقالت: ماتت أختي حبيبتي وروحي المذيعة ماجدة عاصم. خلاص مشيتي يا حبيبتي بعد عذابك 5 سنوات على رحيل ابنك. ابني حبيبي المذيع عمرو سمير، تحملتي بكل إيمان ورضا.

ماجدة عاصم كانت تلعب دور ما يسمى بـ “المذيع” بين الفقرات والبرامج على التلفزيون المصري، وهو عمل تم استبداله الآن بما يسمى “برومو”.

شتهرت “ماجدة” بتقديم برامج الأطفال في التلفزيون المصري، ولم تترك العمل فيها حتى بلغت سن التقاعد.

تألقت في برنامج “ذكريات وقصص” على شاشة القناة الثانية المصرية.

شاركت كمقدمة في فيلم واحد “ليلة العسل” الذي عرض عام 1990، بطولة عزت العلايلي وسهير البابلي. وسماح انور وخالد النبوي.

يذكر أن المذيعة ماجدة عاصم قد تزوجت من الفنان الراحل كرم مطاوع من أبطال مسلسل أرابيسك في ثاني زيجاتها بعد الزوج الأول سمير محمد علي شما الذي أنجبت منه إبنها “عمرو” الذي توفي في إسبانيا، حيث وجد في فراشه بالفندق ميتا، وآثار هذا الحادث وقتها موجة تعاطف كبيرة مع الأم التي كانت مكلومة للغاية من وفاة إبنها وظلت في حزن ومرض كبير منذ الوفاة.