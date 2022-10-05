وزير القوى العاملة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد

بعث وزير القوى العاملة حسن شحاتة، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وللقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.

وتوجه بالتهنئة إلى الشعب المصرى العظيم الذى جسد أعظم التضحيات والتى أثبتت للعالم أجمع أنه لا تسامح فى سيادتنا على أراضينا ولا تهاون مع معتدٍ.

وأعرب الوزير في برقيته عن فخره واعتزازه بدور القوات المسلحة الرائد في الحفاظ على تراب الوطن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، داعيا الله عز وجل أن يُديمها حُماة للشعب المصري، ودافعا لإستكمال مسيرة التنمية، وبناء الجمهورية الجديدة.