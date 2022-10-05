وزير القوى العاملة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد

أخبار مصر
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة

بعث وزير القوى العاملة حسن شحاتة، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وللقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.

وتوجه بالتهنئة إلى الشعب المصرى العظيم الذى جسد أعظم التضحيات والتى أثبتت للعالم أجمع أنه لا تسامح فى سيادتنا على أراضينا ولا تهاون مع معتدٍ.

وأعرب الوزير في برقيته عن فخره واعتزازه بدور القوات المسلحة الرائد في الحفاظ على تراب الوطن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، داعيا الله عز وجل أن يُديمها حُماة للشعب المصري، ودافعا لإستكمال مسيرة التنمية، وبناء الجمهورية الجديدة. 

وزير القوى العاملة الرئيس السيسي مصطفي مدبولي

مواد متعلقة

رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق يوضح أهم كواليس حرب أكتوبر

خبير أمني: الجريمة كانت شبه منعدمة خلال حرب أكتوبر (فيديو)

الأكثر قراءة

"محدش يشتري".. تحذير هام من شعبة السيارات للمواطنين (فيديو)

تحذير جوي عاجل من طقس الـ 72 ساعة المقبلة

عاجل.. نقل "نتنياهو" رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إلى المستشفى

موعد مباراة الريال ضد شاختار في دوري أبطال أوروبا

مفاجآت بالجملة.. كولر يستقر على تشكيل الاهلي ضد الاتحاد المنستيري

من هو الشيخ أسامة عبد العظيم الذي أشعل مواقع التواصل بوفاته؟

فيريرا يهدد نجم الزمالك بالرحيل أو بدكة البدلاء

ياسين منصور يترشح لرئاسة الأهلي في هذه الحالة.. طالع التفاصيل