كمبوند ماونتن فيو هايد بارك Mountain View Hyde Park.. ننشر المميزات وأسعار الشقق

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كمبوند ماونتن فيو
كمبوند ماونتن فيو هايد بارك

يأتي كمبوند ماونتن فيو هايد بارك Mountain View Hyde Park بأسعار شقق متميزة وأنظمة السداد المختلفة التي تتناسب مع جميع العملاء، ويعتبر كمبوند ماونتن فيو هايد بارك Mountain View Hyde Park من أكبر المشروعات السكنية لشركة ماونتن فيو العقارية - Mountain View بمساحة تبلغ 200 فدان في قلب القاهرة الجديدة.

ويعتبر كمبوند ماونتن فيو هايد بارك Mountain View Hyde Park من ضمن أعرق المشروعات التي حازت على شهرة واسعة فور إنطلاقها حيث يجمع بين الطراز الأوروبي الحديث وبين طبيعة الحياة الشرقية في مصر.

كمبوند ماونتن فيو هايد بارك Mountain View Hyde Park

ويتواجد كمبوند ماونتن فيو هايد في موقع استراتيجي متميّز للغاية لتوفير الحياة المثالية التي يبحث عنها الكثيرون ليتمتعوا بالهدوء والاستجمام والخدمات المتكاملة.

ماونتن فيو Mountain View تنجح في تطوير 15 مشروعا طوال 17 عاما

بمقدم 10% وسداد يصل 8 سنوات.. ماونتن فيو الساحل الشمالي


اسعار وأنظمة سداد الشقق في كمبوند ماونتن فيو هايد بارك Mountain View Hyde Park

  • يبدأ سعر المتر من 12 آلف جنيهًا.
  • يبدأ سعر الوحدة السكنية من 3.200.000 جنيهًا مصريًا للشقة، أما سعر الفيلا فيبدأ من 5.000.000 جنيهًا.
  • يوجد ثلاثة أنظمة للسداد وهما:
  1. دفع 10% مقدم، وسداد باقي المبلغ على 6 سنوات.
  2. دفع مقدم 20%، والتقسيط على 5 سنوات.
  3. دفع 30% مقدم، والتقسيط على 7 سنوات.

لمعرفة مزيد من التفاصيل أو لأي سؤال أو استفسار ممكن تبعت لنا رسالة على الواتساب من هنـــــــا.

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