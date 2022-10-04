توبا مطلوبة على جوجل بسبب ياسمين صبري.. تعرف على السبب

تصدرت الفنانة التركية توبا تريندات جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت صورا تجمعها بالفنانة المصرية ياسمين صبري وهى تسير خلفها بالصدفة، أثناء مشاركتهما في أسبوع الموضة التي أقام الاحتفال به في باريس.

توبا وياسمين صبري

وشاركت توبا متابعيها عدة صور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وظهرت توبا في الصور وهى في باريس لحضورها أسبوع الموضة، وتبين في الصور الفنانة ياسمين صبري وهى تسير خلفها.

وظهرت الفنانتان توبا وياسمين صبرى مرتديتين ملابس باللون الفوشيا، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور التي جمعت توبا وياسمين صبري ومنهم يتغزل بالفنانة ياسمين صبري قائلين «بعد إذنك ياتوبا إبعدي نشوف القمر بتاعنا»، وآخر قمر في شوارع باريس وآخر القمر بتاعنا يكسب.

معلومات عن توبا التركية

توبا ممثلة تركية ولدت في 5 يوليو 1982 في مدينة أسطنبول بتركيا، اشتهرت بمصر وبالدول العربية باسم لميس، واشتهرت أيضا بتمثيلها بعدة الأدوار الرومانسية مثل مسلسل سنوات الضياع وعرض عام 2005 ومسلسل عاصي وتم عرضه عام 2006 ومسلسل بائعة الورد 2010 ومسلسل العشق الأسود عام 2014.

وكانت قد حلت الفنانة ياسمين صبري في لقاء مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة» على قناة «dmc» مؤخرا، وتصدرت ترند جوجل خلال الساعات الماضية، وركزت ياسمين في حوارها على قيامها ببعض الأمور التي ساهمت في تطوير شخصيتها، ومنها رحلتها لنيبال وبالي، وممارستها لليوجا بانتظام، وعن استعدادها لفتح براند خاص بالماكياج بها

وتحدثت الفنانة ياسمين صبري عن تفاصيل رحلتها لـ نيبال وبالي، مشيرة إلى أنها مارست اليوجا وتعلمت العديد من الأشياء، بجانب الحديث عن أمنيتها لإنشاء براند ميكب.

وقالت ياسمين صبري خلال لقائها: كل سنة بسافر دولة مختلفة، ومارست اليوجا مع راهب بوذي في بالي ونيبال لأن روحانياتهم مختلفة، والراهب كان يتكلم عن الزهد في الحياة وأكد لي إن مفيش شيء دايم.